Даяна Ястремская – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Реусе
4 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Реусе (Испания).
Во втором раунде украинка сразится против Анны Блинковой (№64 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Томова – Дэвис. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Жиль Тайхманн (№30 WTA) или Эмильяны Аранго (№222 WTA).
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