Даяна Ястремская – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Реусе (Испания).

Во втором раунде украинка сразится против Анны Блинковой (№64 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Томова – Дэвис. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Жиль Тайхманн (№30 WTA) или Эмильяны Аранго (№222 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА