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  4. Даяна Ястремская – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 мая 2023, 10:55 |
381
0

Даяна Ястремская – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Реусе

04 мая 2023, 10:55 |
381
0
Даяна Ястремская – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

4 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Реусе (Испания).

Во втором раунде украинка сразится против Анны Блинковой (№64 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Томова – Дэвис. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Жиль Тайхманн (№30 WTA) или Эмильяны Аранго (№222 WTA).

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Источник Sport.ua
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