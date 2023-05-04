Англия04 мая 2023, 10:37 | Обновлено 04 мая 2023, 10:53
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Лисандро Мартинес пропустит финал Кубка Англии
Защитник «Манчестер Юнайтед» не сможет сыграть против «Манчестер Сити»
04 мая 2023, 10:37 | Обновлено 04 мая 2023, 10:53
259
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес пропустит финал Кубка Англии.
Аргентинский футболист недавно перенес операцию, но главный тренер клуба Эрик тен Хаг лишь сейчас однозначно заявил, что Мартинес не выйдет на поле в матче против «Манчестер Сити» на «Уэмбли».
По словам тен Хага, Рафаэль Варан и Скотт Мактоминей сейчас близки к возвращению в строй, но пропустят ближайшие две игры.
Финал Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоится 3 июня.
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