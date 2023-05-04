Джимми Флойд ХАССЕЛБАЙНК: «Удивлен, что Мудрик играет не так много»
Экс-форвард «Челси» – об адаптации украинского вингера
Бывший нападающий лондонского «Челси» Джимми Флойд Хасселбайнк поделился мнением об адаптации украинского вингера Михаила Мудрика в английской Премьер-лиге.
«Ему сложно. Помню, после его первого матча я подумал, что в Мудрике что-то есть. Это действительно так. Но в АПЛ нелегко заиграть, а учитывая то, откуда он пришел, ему нужно адаптироваться. Мудрику нужно игровое время.
Я немного удивлен, что он играет не так много. Сейчас подходящее время для него, чтобы играть с перспективой на следующий сезон. У парня есть талант. Вопрос в том, сможем ли мы раскрыть его», - сказал Хасселбайнк.
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