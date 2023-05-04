Жена Малиновского: Руслан был фанатом Арсенала, но мечтал играть в Шахтере

Жена полузащитника сборной Украины и французского «Марселя» Руслана Малиновского заявила, что в детстве её мужу нравился лондонский «Арсенал», так как там играл его любимый футболист Тьерри Анри.

«В детстве он был фанатом «Арсенала», ведь там выступал его любимый игрок – Тьерри Анри, легенда клуба. Но мечтал играть в «Шахтере», в этом клубе он провел очень много времени, подавал мячи на матчах команды. Однако на его позиции играли футболисты мирового уровня и пробиться было очень тяжело.

Под руководством Филиппа Клемена в «Генке» Руслан получал большое удовольствие от его тренировок. Каждый день он приходил домой счастлив от того, что они делали на тренировках. Даже если было тяжело, он все равно получал положительные эмоции, а также записывал себе все занятия», - сказала Роксана Малиновская.