Стародубцева проиграла матч первого раунда на турнире в Бонита-Спрингс

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 575) проиграла матч первого раунда в основной сетке грунтового турнира серии ITF W100 в Бонита-Спрингс (США).

В 1/16 финала украинка в двух сетах проиграла Кэролайн Доулхайд из США (WTA 123).

Матч длился 1 час 41 минуту, завершился со счетом 4:6, 4:6, и украинка выбыла из турнира.

ITF W100. Бонита-Спрингс (США). Первый раунд

Юлия Стародубцева (Украина) – Кэролайн Доулхайд (США) – 4:6, 4:6