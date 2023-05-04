WTA04 мая 2023, 02:39 | Обновлено 04 мая 2023, 03:01
67
0
Стародубцева проиграла матч первого раунда на турнире в Бонита-Спрингс
В 1/16 финала украинка в двух сетах проиграла Кэролайн Доулхайд из США
04 мая 2023, 02:39 | Обновлено 04 мая 2023, 03:01
67
0
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 575) проиграла матч первого раунда в основной сетке грунтового турнира серии ITF W100 в Бонита-Спрингс (США).
В 1/16 финала украинка в двух сетах проиграла Кэролайн Доулхайд из США (WTA 123).
Матч длился 1 час 41 минуту, завершился со счетом 4:6, 4:6, и украинка выбыла из турнира.
ITF W100. Бонита-Спрингс (США). Первый раунд
Юлия Стародубцева (Украина) – Кэролайн Доулхайд (США) – 4:6, 4:6
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