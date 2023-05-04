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WTA
04 мая 2023, 02:39 | Обновлено 04 мая 2023, 03:01
67
0

Стародубцева проиграла матч первого раунда на турнире в Бонита-Спрингс

В 1/16 финала украинка в двух сетах проиграла Кэролайн Доулхайд из США

04 мая 2023, 02:39 | Обновлено 04 мая 2023, 03:01
67
0
Стародубцева проиграла матч первого раунда на турнире в Бонита-Спрингс
Instagram. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 575) проиграла матч первого раунда в основной сетке грунтового турнира серии ITF W100 в Бонита-Спрингс (США).

В 1/16 финала украинка в двух сетах проиграла Кэролайн Доулхайд из США (WTA 123).

Матч длился 1 час 41 минуту, завершился со счетом 4:6, 4:6, и украинка выбыла из турнира.

ITF W100. Бонита-Спрингс (США). Первый раунд

Юлия Стародубцева (Украина) – Кэролайн Доулхайд (США) – 4:6, 4:6

По теме:
Юлия Стародубцева – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стародубцева вышла в основу 100-тысячника, повесив 2 баранки сопернице
Спасла 7 матчболов, но проиграла. Стародубцева вылетела из турнира в США
Кэролайн Доулхайд Юлия Стародубцева ITF Бонита-Спрингс
Источник Sport.ua
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