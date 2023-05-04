Антверпен выиграл у Сен-Жилуаза матч первого тура финального пула в Бельгии
Четверка лучших команд Бельгии разыгрывает медали
В чемпионате Бельгии начался мини-турнир финальной пульки четырех команд.
«Антверпен» выиграл у клуба «Сен-Жилуаз» матч первого тура со счетом 2:0, оба гола были забиты в первые полчаса игры.
Ранее в другом матче тура «Брюгге» потерпел поражение от «Генка» (1:3).
Именно эта четверка разыграет медали чемпионата. Пока что лидирует «Генк» (41 очко).
Чемпионат Бельгии
Топ-4. 1-й тур, 3 мая
Сен-Жилуаз – Антверпен – 0:2
Голы: Эккеленкамп, 20, Кейта, 30
Турнирная таблица
Big win! 😍💥 pic.twitter.com/s5ZuB1g73s— Royal Antwerp FC (@official_rafc) May 3, 2023
Big win! 😍💥 pic.twitter.com/s5ZuB1g73s— Royal Antwerp FC (@official_rafc) May 3, 2023
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