Антверпен выиграл у Сен-Жилуаза матч первого тура финального пула в Бельгии

В чемпионате Бельгии начался мини-турнир финальной пульки четырех команд.

«Антверпен» выиграл у клуба «Сен-Жилуаз» матч первого тура со счетом 2:0, оба гола были забиты в первые полчаса игры.

Ранее в другом матче тура «Брюгге» потерпел поражение от «Генка» (1:3).

Именно эта четверка разыграет медали чемпионата. Пока что лидирует «Генк» (41 очко).

Чемпионат Бельгии

Топ-4. 1-й тур, 3 мая

Сен-Жилуаз – Антверпен – 0:2

Голы: Эккеленкамп, 20, Кейта, 30

Турнирная таблица