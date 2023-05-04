Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Антверпен выиграл у Сен-Жилуаза матч первого тура финального пула в Бельгии
Чемпионат Бельгии
Сен-Жилуаз
03.05.2023 21:30 – FT 0 : 2
Антверпен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
04 мая 2023, 03:45 | Обновлено 04 мая 2023, 04:17
10
0

Антверпен выиграл у Сен-Жилуаза матч первого тура финального пула в Бельгии

Четверка лучших команд Бельгии разыгрывает медали

04 мая 2023, 03:45 | Обновлено 04 мая 2023, 04:17
10
0
Антверпен выиграл у Сен-Жилуаза матч первого тура финального пула в Бельгии
ФК Антверпен

В чемпионате Бельгии начался мини-турнир финальной пульки четырех команд.

«Антверпен» выиграл у клуба «Сен-Жилуаз» матч первого тура со счетом 2:0, оба гола были забиты в первые полчаса игры.

Ранее в другом матче тура «Брюгге» потерпел поражение от «Генка» (1:3).

Именно эта четверка разыграет медали чемпионата. Пока что лидирует «Генк» (41 очко).

Чемпионат Бельгии

Топ-4. 1-й тур, 3 мая

Сен-Жилуаз – Антверпен – 0:2

Голы: Эккеленкамп, 20, Кейта, 30

Турнирная таблица

По теме:
Нефутбольные причины. Стало известно, почему Яремчук не играет за Брюгге
Брюгге без Яремчука потерпел поражение от Генка в финальной пульке
Антверпен выиграл Кубок Бельгии, победив в финале Мехелен
чемпионат Бельгии по футболу Антверпен Сен-Жилуаз
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Мудрика ослепили лазером в матче Челси против Арсенала
Футбол | 03 мая 2023, 06:30 8
ФОТО. Мудрика ослепили лазером в матче Челси против Арсенала
ФОТО. Мудрика ослепили лазером в матче Челси против Арсенала

Украинский вингер вышел на замену на 71-й минуте вместо Рахима Стерлинга

Ушла из жизни олимпийская чемпионка Рио-2016. Ей было 32
Другие виды | 03 мая 2023, 18:12 1
Ушла из жизни олимпийская чемпионка Рио-2016. Ей было 32
Ушла из жизни олимпийская чемпионка Рио-2016. Ей было 32

Не стало американки Тори Боуи

ФОТО. Арбитр ошибся, не засчитав гол Миная в ворота Шахтера
Футбол | 03.05.2023, 14:25
ФОТО. Арбитр ошибся, не засчитав гол Миная в ворота Шахтера
ФОТО. Арбитр ошибся, не засчитав гол Миная в ворота Шахтера
Ливерпуль – Фулхэм – 1:0. Салах принес победу. Видео гола и обзор матча
Футбол | 04.05.2023, 01:41
Ливерпуль – Фулхэм – 1:0. Салах принес победу. Видео гола и обзор матча
Ливерпуль – Фулхэм – 1:0. Салах принес победу. Видео гола и обзор матча
Пеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал уже выиграл самый важный трофей. Они вышли в ЛЧ»
Футбол | 03.05.2023, 22:49
Пеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал уже выиграл самый важный трофей. Они вышли в ЛЧ»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Арсенал уже выиграл самый важный трофей. Они вышли в ЛЧ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свентек идет за титулом. Определены четвертьфиналистки на турнире в Мадриде
Свентек идет за титулом. Определены четвертьфиналистки на турнире в Мадриде
02.05.2023, 05:12 4
Теннис
Мощный скачок в таблице. Черноморец в Одессе не оставил шансов Колосу
Мощный скачок в таблице. Черноморец в Одессе не оставил шансов Колосу
03.05.2023, 16:54 3
Футбол
Друг против друга так и не сыграли. Арсенал уверенно одолел Челси
Друг против друга так и не сыграли. Арсенал уверенно одолел Челси
02.05.2023, 23:56 10
Футбол
Ротань в Александрии: шило на мыло?
Ротань в Александрии: шило на мыло?
02.05.2023, 18:00 17
Футбол
Стали известны первые полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
Стали известны первые полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
03.05.2023, 08:35
Теннис
Стали известны все пары второго раунда плей-офф НХЛ
Стали известны все пары второго раунда плей-офф НХЛ
02.05.2023, 09:21 1
Хоккей
ФОТО. Украинская магия. Жирона двумя словами описала игру Цыганкова
ФОТО. Украинская магия. Жирона двумя словами описала игру Цыганкова
03.05.2023, 11:04 3
Футбол
Майк Тайсон назвал главного «убийцу» в истории мирового бокса
Майк Тайсон назвал главного «убийцу» в истории мирового бокса
02.05.2023, 16:58
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности