СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 мая

В четверг, 4 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Ворскла – Динамо Киев

4.54 – 3.54 – 1.82

20:30 Жирона – Мальорка

2.13 – 3.38 – 3.96

21:45 Удинезе – Наполи

5.05 – 3.76 – 1.81

22:00 Брайтон – Манчестер Юнайтед

2.03 – 4.04 – 3.62

ТЕННИС

22:30 Ига Свентек – Вероника Кудерметова

1.06 – 6.85