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  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 мая
Украина. Премьер лига
04 мая 2023, 00:36 |
24
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 мая

Важные события во всех видах спорта

04 мая 2023, 00:36 |
24
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 мая
УПЛ

В четверг, 4 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Ворскла – Динамо Киев

Favbet 4.54 – 3.54 – 1.82

20:30 Жирона – Мальорка

Favbet 2.13 – 3.38 – 3.96

21:45 Удинезе – Наполи

Favbet 5.05 – 3.76 – 1.81

22:00 Брайтон – Манчестер Юнайтед

Favbet 2.03 – 4.04 – 3.62

ТЕННИС

22:30 Ига Свентек – Вероника Кудерметова

Favbet 1.06 – 6.85

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Источник Sport.ua
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