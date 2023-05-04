Украина. Премьер лига04 мая 2023, 00:36 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 мая
Важные события во всех видах спорта
04 мая 2023, 00:36 |
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В четверг, 4 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Ворскла – Динамо Киев
20:30 Жирона – Мальорка
21:45 Удинезе – Наполи
22:00 Брайтон – Манчестер Юнайтед
ТЕННИС
22:30 Ига Свентек – Вероника Кудерметова
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