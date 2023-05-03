Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Фаны ПСЖ устроили акцию около офиса клуба. Оскорбляют Месси
Франция
03 мая 2023, 21:29 | Обновлено 03 мая 2023, 22:19
1388
3

ВИДЕО. Фаны ПСЖ устроили акцию около офиса клуба. Оскорбляют Месси

Фанаты недовольны решением игрока и нынешним сезоном

03 мая 2023, 21:29 | Обновлено 03 мая 2023, 22:19
1388
3
ВИДЕО. Фаны ПСЖ устроили акцию около офиса клуба. Оскорбляют Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Фанаты ПСЖ устроили акцию около клубного офиса, призывая Лионеля Месси, Марко Верратти, Неймара и руководство парижан покинуть клуб из-за результатов нынешнего сезона.

Отдельно ультрас недовольны Месси, который, по информации СМИ, решил не продлевать контракт и может продолжать карьеру в Саудовской Аравии.

Аргентинца оскорбляют кричалками: «Месси – сын шл*хи». Как отмечают фанаты, «им весь сезон стыдно за игроков».

По теме:
Источник: Месси покинет ПСЖ по окончании сезона, руководство клуба в курсе
ВИДЕО. Реакция Артеты и Лэмпарда на матч Арсенал – Челси
Куда дальше: Барса или Аль-Хиляль? ПСЖ не будет продлевать контракт с Месси
Лионель Месси ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 видео фанаты Марко Верратти Неймар акция протеста
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Со спорным решением. Шахтер победил Минай
Футбол | 03 мая 2023, 14:48 243
Со спорным решением. Шахтер победил Минай
Со спорным решением. Шахтер победил Минай

На последней минуте первого тайма мяч пересек линию ворот «Шахтера», но гол не засчитали

ФОТО. Украинская магия. Жирона двумя словами описала игру Цыганкова
Футбол | 03 мая 2023, 11:04 3
ФОТО. Украинская магия. Жирона двумя словами описала игру Цыганкова
ФОТО. Украинская магия. Жирона двумя словами описала игру Цыганкова

Испанский клуб посвятил украинскому футболисту пост в Twitter

Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
Футбол | 03.05.2023, 21:25
Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
Павелко намекнул, что матч Днепра-1 с Металлистом мог быть договорным
Турнирная таблица. Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24
Футбол | 03.05.2023, 21:00
Турнирная таблица. Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24
Турнирная таблица. Днепр-1 гарантировал себе участие в еврокубках 2023/24
Шахтер – Минай – 1:0. Судейский скандал. Видео гола и обзор матча
Футбол | 03.05.2023, 15:31
Шахтер – Минай – 1:0. Судейский скандал. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Минай – 1:0. Судейский скандал. Видео гола и обзор матча
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vh
Хм, в ціє х..ні ще і фанати є
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Remark
Они сами себя так поставили, что ВСЕ, абсолютно все, вытирают об их клуб ноги. Понятное дело, что в наш век играют из-за денег, но в остальных клубах помимо бабок присутствуют и другие стимулы (сам клуб, его название, боление, кумирство с детства, атмосфера и т.д.). А вот в ПСЖ идут сорвать чисто бабок, даже наплевать на трофеи. Это такой себе Аль Насри, только в Европе. 
И ещё удивило, что они протистуют против руководства))) Если они перестанут их финансировать, то не факт что ПСЖ в Лиге 1 останется.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Главную надежду французского бокса застрелили. У него осталось двое детей
Главную надежду французского бокса застрелили. У него осталось двое детей
01.05.2023, 20:06 3
Бокс
Нефутбольные причины. Стало известно, почему Яремчук не играет за Брюгге
Нефутбольные причины. Стало известно, почему Яремчук не играет за Брюгге
01.05.2023, 18:36 11
Футбол
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
02.05.2023, 13:54 11
Теннис
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
01.05.2023, 19:51 15
Футбол
Ассист Цыганкова помог Жироне обыграть в гостях Севилью
Ассист Цыганкова помог Жироне обыграть в гостях Севилью
01.05.2023, 23:59 22
Футбол
ПСЖ накажет Месси, в ситуации разбирается президент клуба. Названа причина
ПСЖ накажет Месси, в ситуации разбирается президент клуба. Названа причина
02.05.2023, 21:25 2
Футбол
Генштаб ВСУ: «Украинская авиация уничтожила три ЗРК»
Генштаб ВСУ: «Украинская авиация уничтожила три ЗРК»
02.05.2023, 07:19 1
Война
Стали известны первые полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
Стали известны первые полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
03.05.2023, 08:35
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности