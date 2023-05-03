ВИДЕО. Фаны ПСЖ устроили акцию около офиса клуба. Оскорбляют Месси

Фанаты ПСЖ устроили акцию около клубного офиса, призывая Лионеля Месси, Марко Верратти, Неймара и руководство парижан покинуть клуб из-за результатов нынешнего сезона.

Отдельно ультрас недовольны Месси, который, по информации СМИ, решил не продлевать контракт и может продолжать карьеру в Саудовской Аравии.

Аргентинца оскорбляют кричалками: «Месси – сын шл*хи». Как отмечают фанаты, «им весь сезон стыдно за игроков».