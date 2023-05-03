ВИДЕО. Фаны ПСЖ устроили акцию около офиса клуба. Оскорбляют Месси
Фанаты недовольны решением игрока и нынешним сезоном
Фанаты ПСЖ устроили акцию около клубного офиса, призывая Лионеля Месси, Марко Верратти, Неймара и руководство парижан покинуть клуб из-за результатов нынешнего сезона.
Отдельно ультрас недовольны Месси, который, по информации СМИ, решил не продлевать контракт и может продолжать карьеру в Саудовской Аравии.
Аргентинца оскорбляют кричалками: «Месси – сын шл*хи». Как отмечают фанаты, «им весь сезон стыдно за игроков».
Paris Saint-Germain fans outside club’s HQ chanting against Leo Messi 🚨😳 #Messi— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 3, 2023
🎥 @CanalSupporterspic.twitter.com/a5011uUklU
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И ещё удивило, что они протистуют против руководства))) Если они перестанут их финансировать, то не факт что ПСЖ в Лиге 1 останется.