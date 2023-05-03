Владимир ШАРАН: «За поражение от Шахтера игроки Миная получат премиальные»
Такое обещение сделал президент клуба
Наставник «Миная» Владимир Шаран заявил о том, что президент клуба Владимир Пересоляк пообещал игрокам премиальные, несмотря на поражение от «Шахтера» 0:1.
«Ну, если президент клуба сказал, что за поражение будут премиальные – это комплимент для всех нас. То, что Валерий Иванович решил отблагодарить нас за поражение – это свидетельство того, что он увидел, что есть характер и что ребята сражались».
«Несмотря на то, что было перед игрой. Я об этом не буду сейчас говорить, но в конце чемпионата расскажу», – сказал Шаран.
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