Владимир ШАРАН: «За поражение от Шахтера игроки Миная получат премиальные»

Наставник «Миная» Владимир Шаран заявил о том, что президент клуба Владимир Пересоляк пообещал игрокам премиальные, несмотря на поражение от «Шахтера» 0:1.

«Ну, если президент клуба сказал, что за поражение будут премиальные – это комплимент для всех нас. То, что Валерий Иванович решил отблагодарить нас за поражение – это свидетельство того, что он увидел, что есть характер и что ребята сражались».

«Несмотря на то, что было перед игрой. Я об этом не буду сейчас говорить, но в конце чемпионата расскажу», – сказал Шаран.