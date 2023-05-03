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  4. Владимир ШАРАН: «За поражение от Шахтера игроки Миная получат премиальные»
Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 20:30 |
514
4

Владимир ШАРАН: «За поражение от Шахтера игроки Миная получат премиальные»

Такое обещение сделал президент клуба

03 мая 2023, 20:30 |
514
4
Владимир ШАРАН: «За поражение от Шахтера игроки Миная получат премиальные»
ФК Минай

Наставник «Миная» Владимир Шаран заявил о том, что президент клуба Владимир Пересоляк пообещал игрокам премиальные, несмотря на поражение от «Шахтера» 0:1.

«Ну, если президент клуба сказал, что за поражение будут премиальные – это комплимент для всех нас. То, что Валерий Иванович решил отблагодарить нас за поражение – это свидетельство того, что он увидел, что есть характер и что ребята сражались».

«Несмотря на то, что было перед игрой. Я об этом не буду сейчас говорить, но в конце чемпионата расскажу», – сказал Шаран.

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Валерий Пересоляк Владимир Шаран Минай Шахтер Донецк
Источник ФК Минай
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Комментарии 4
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Міш Міш
Заплатить ахметов, за те що програли ?
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+2
Calm
Класно «билися» … аж один момент за гру 
Ответить
0
Gargantua
хорошо устроились
за первый слитый матч получили призовые от Ахметова а за второй проиграный из-за судьи от своего президента 
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0
VAR
А я думал за поражения только Красников  и Суркис командам платит ,когда организовывает договорные матчи 
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-2
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