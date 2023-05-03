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  4. Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Траоре много пропустил. Нужен год, чтобы набрать форму»
Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 20:12 |
202
0

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Траоре много пропустил. Нужен год, чтобы набрать форму»

Пока форвард не вышел на оптимальные кондиции

03 мая 2023, 20:12 |
202
0
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Траоре много пропустил. Нужен год, чтобы набрать форму»
ФК Шахтер. Лассина Траоре

Наставник «Шахтера» Игор Йовичевич отметил форварда Лассину Траоре, который забил по голу в двух последних матчах УПЛ. Однако игрок все еще выходит на свой уровень после тяжелой травмы колена.

«Я бы сказал, что Траоре набирает форму. Он нам очень нужен в этих последних шести финалах, которые остались. Его эффективность является ключевой, но есть конкуренция с Сиканом и Келси, которые не дадут ему думать, что Лассина тут один форвард. Но Траоре пропустил год, и нельзя ожидать, что ты нажал кнопку и все вернулось».

«Еще минимум год нужно набирать ту форму. Для него и для команды очень важен этот гол», – сказал Йовичевич.

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Игор Йовичевич Шахтер Донецк Лассина Траоре
Источник ФК Шахтер Донецк
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