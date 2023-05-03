Сэм ЭЛЛАРДАЙС: «Выгляжу как антиквариат, но я не хуже Гвардиолы и Клоппа»

Опытнейший наставник Сэм Эллардайс стал тренером «Лидса», который надеется спастись от вылета из АПЛ. Тренер считает, что не уступает лучшим специалистам чемпионата.

«Лидс» всегда знал, что я рядом и готов, но только сейчас обратился ко мне. Мне, может быть, 68 лет и я выгляжу антиквариатом, но в футбольном плане нет никого впереди меня. Ни Гвардиола, ни Клопп, ни Артета».

«Они рядом со мной. Я не говорю, что я лучше, но по футбольным знаниям я точно на том же уровне, что и они», — сказал Эллардайс.

«Лидс» с 30-ю очками занимает 17-е место.