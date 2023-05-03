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Англия
03 мая 2023, 19:29 | Обновлено 03 мая 2023, 20:17
604
1

Сэм ЭЛЛАРДАЙС: «Выгляжу как антиквариат, но я не хуже Гвардиолы и Клоппа»

Тренер высоко себя оценивает

03 мая 2023, 19:29 | Обновлено 03 мая 2023, 20:17
604
1
Сэм ЭЛЛАРДАЙС: «Выгляжу как антиквариат, но я не хуже Гвардиолы и Клоппа»
twitter.com/LUFC. Сэм Эллардайс

Опытнейший наставник Сэм Эллардайс стал тренером «Лидса», который надеется спастись от вылета из АПЛ. Тренер считает, что не уступает лучшим специалистам чемпионата.

«Лидс» всегда знал, что я рядом и готов, но только сейчас обратился ко мне. Мне, может быть, 68 лет и я выгляжу антиквариатом, но в футбольном плане нет никого впереди меня. Ни Гвардиола, ни Клопп, ни Артета».

«Они рядом со мной. Я не говорю, что я лучше, но по футбольным знаниям я точно на том же уровне, что и они», — сказал Эллардайс.

«Лидс» с 30-ю очками занимает 17-е место.

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Лидс Сэм Эллардайс
Источник Sky Sports
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Приблизно десь так леоненко порівнює себе з Мессі та Роналдо
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