Александр СЕВИДОВ: «Не делал ничего противозаконного. Абсурд и расправа»

Наставник Александр Севидов, которого решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне пожизненно отстранили от футбольной деятельности за договорные матчи, настаивает на своей невиновности.

«Я не сделал ничего противозаконного. Своим нахождением на тренировках, своим общением с игроками «Сум». Я никогда не предлагал деньги судьям, никогда не давал и не брал у них деньги, не давал деньги игрокам «Сум». Так и не нашли, а кому же Севидов предложил сыграть договорной матч».

«Это все абсурд и расправа. Я никогда официального отношения к «Сумам» не имел».

«Никаких доказательств. Могли сказать, мол, мы знаем, что ты сволочь, но доказать не можем. Вот тебе условное, но если еще раз... А мне сразу пожизненное. За что? Сперва не наказали меня, а потом решили, что он не уйдет. И я добивался справедливости», – сказал Севидов.