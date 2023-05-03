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  4. Александр СЕВИДОВ: «Не делал ничего противозаконного. Абсурд и расправа»
Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 19:11 | Обновлено 03 мая 2023, 19:12
1237
3

Александр СЕВИДОВ: «Не делал ничего противозаконного. Абсурд и расправа»

Специалист не согласен с решением CAS

03 мая 2023, 19:11 | Обновлено 03 мая 2023, 19:12
1237
3
Александр СЕВИДОВ: «Не делал ничего противозаконного. Абсурд и расправа»
ФК Шахтер. Александр Севидов

Наставник Александр Севидов, которого решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне пожизненно отстранили от футбольной деятельности за договорные матчи, настаивает на своей невиновности.

«Я не сделал ничего противозаконного. Своим нахождением на тренировках, своим общением с игроками «Сум». Я никогда не предлагал деньги судьям, никогда не давал и не брал у них деньги, не давал деньги игрокам «Сум». Так и не нашли, а кому же Севидов предложил сыграть договорной матч».

«Это все абсурд и расправа. Я никогда официального отношения к «Сумам» не имел».

«Никаких доказательств. Могли сказать, мол, мы знаем, что ты сволочь, но доказать не можем. Вот тебе условное, но если еще раз... А мне сразу пожизненное. За что? Сперва не наказали меня, а потом решили, что он не уйдет. И я добивался справедливости», – сказал Севидов.

По теме:
Экс-игрок Сум проиграл апелляцию Украинской ассоциации футбола в CAS
ОФИЦИАЛЬНО. CAS пожизненно запретил Севидову любую футбольную деятельность
ОФИЦИАЛЬНО. ФК Сумы не сыграет в новом сезоне Второй лиги
Александр Севидов Сумы
Источник ТаТоТаке
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Gargantua
вот уже ж сволочь
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0
20052011
Санек, посмотри фильм "Берегись автомобиля", там герой Папанова говорит зятю(Андрею Миронову): "Тебя посодют, а ты не воруй".  Видать маловато ты заряжаешь изощренному коррупционеру павелке. Аппетит у него растет, а тем более без наказанность...
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0
Zanregent
Послушал Севидова. Есть доверие к нему
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-3
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