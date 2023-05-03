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WTA
03 мая 2023, 19:16 | Обновлено 03 мая 2023, 19:17
529
0

Определилась следующая соперница Ястремской на турнире в Каталонии

Даяне предстоит встреча с российской теннисисткой

03 мая 2023, 19:16 | Обновлено 03 мая 2023, 19:17
529
0
Определилась следующая соперница Ястремской на турнире в Каталонии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анна Блинкова

Анна Блинкова (№64 WTA) в непростом поединке переиграла Камиллу Рахимову (№90 WTA) в первом раунде турнира WTA 125 в испанском Реусе и в 1/8 финала сразится против украинки Даяны Ястремской.

Реус. Первый круг
Анна Блинкова – Камилла Рахимова – 6:2, 1:6, 6:3

Отметим, что Блинкова и Ястремская сыграют между собой впервые.

Даяна ранее в двух сетах одолела испанку Сару Соррибес Тормо.

По теме:
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Ястремская узнала соперницу по первому кругу турнира в Каталонии
Даяна Ястремская WTA Реус Камилла Рахимова Анна Блинкова
Источник Sport.ua
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