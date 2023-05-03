Определилась следующая соперница Ястремской на турнире в Каталонии

Анна Блинкова (№64 WTA) в непростом поединке переиграла Камиллу Рахимову (№90 WTA) в первом раунде турнира WTA 125 в испанском Реусе и в 1/8 финала сразится против украинки Даяны Ястремской.

Реус. Первый круг

Анна Блинкова – Камилла Рахимова – 6:2, 1:6, 6:3

Отметим, что Блинкова и Ястремская сыграют между собой впервые.

Даяна ранее в двух сетах одолела испанку Сару Соррибес Тормо.