WTA03 мая 2023, 19:16 | Обновлено 03 мая 2023, 19:17
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Определилась следующая соперница Ястремской на турнире в Каталонии
Даяне предстоит встреча с российской теннисисткой
03 мая 2023, 19:16 | Обновлено 03 мая 2023, 19:17
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Анна Блинкова (№64 WTA) в непростом поединке переиграла Камиллу Рахимову (№90 WTA) в первом раунде турнира WTA 125 в испанском Реусе и в 1/8 финала сразится против украинки Даяны Ястремской.
Реус. Первый круг
Анна Блинкова – Камилла Рахимова – 6:2, 1:6, 6:3
Отметим, что Блинкова и Ястремская сыграют между собой впервые.
Даяна ранее в двух сетах одолела испанку Сару Соррибес Тормо.
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