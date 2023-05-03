Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире во Франции
Элина сразится в четвертьфинале с французской теннисисткой
Французская теннисистка Леолия Жанжан (№137 WTA) легко переиграла пятую сеяную итальянку Лучию Бронцетти (№97 WTA) во втором раунде турнире WTA 125 в Сен-Мало и в 1/4 финала сразится против украинки Элины Свитолиной.
Сен-Мало. Второй круг
Леолия Жанжан (Франция) – Лучия Бронцетти (Италия) – 6:3, 6:1
Отметим, что Жанжан и Свитолина сыграют между собой впервые.
Элина ранее на тай-брейке финального сета одолела четвертый номер посева Исалин Бонавентюр из Бельгии.
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