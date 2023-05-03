Стала известна следующая соперница Свитолиной на турнире во Франции

Французская теннисистка Леолия Жанжан (№137 WTA) легко переиграла пятую сеяную итальянку Лучию Бронцетти (№97 WTA) во втором раунде турнире WTA 125 в Сен-Мало и в 1/4 финала сразится против украинки Элины Свитолиной.

Сен-Мало. Второй круг

Леолия Жанжан (Франция) – Лучия Бронцетти (Италия) – 6:3, 6:1

Отметим, что Жанжан и Свитолина сыграют между собой впервые.

Элина ранее на тай-брейке финального сета одолела четвертый номер посева Исалин Бонавентюр из Бельгии.