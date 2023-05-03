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  4. Лассина ТРАОРЕ: «Нам предстоит сыграть шесть финалов»
Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 18:08 | Обновлено 03 мая 2023, 18:09
238
5

Лассина ТРАОРЕ: «Нам предстоит сыграть шесть финалов»

Нападающий «Шахтера» оценил шансы на чемпионство

03 мая 2023, 18:08 | Обновлено 03 мая 2023, 18:09
238
5
Лассина ТРАОРЕ: «Нам предстоит сыграть шесть финалов»
ФК Шахтер Донецк

Автор победного гола в ворота «Миная» Лассина Траоре прокомментировал матч с ужгородцами, рассказал о восстановлении и оценил шансы «Шахтера» на чемпионство.

- Какие впечатления после игры с «Минаем«?
- Мы счастливы, ведь удалось взять три очка. Это был тяжелый матч, хотя мы могли забивать больше, но самое главное – три очка. Нам предстоит сыграть шесть финалов, поэтому настраиваемся на эти поединки.

- В двух последних матчах ты забиваешь. Что это для тебя значит?
- Радуюсь, что помогаю команде. В каждой игре мы берем по три балла - это основное, а я мог бы и не забивать, только бы команда побеждала! Три очка в этом случае – самое приятное.

- Уже можно говорить, что достиг оптимальных кондиций?
- Автоматизм моего взаимодействия с игроками растет, а также вернулись такие хорошие вингеры, как Зубков и Швед, с которыми имею хорошее взаимопонимание, что только на пользу команде.

- Доверие тренера было важным в случае с твоей травмой?
- Это придало уверенности и надежды. Клуб верит в меня, я также отношусь к «Шахтеру» с любовью, то есть у нас прекрасные отношения.

- Что скажешь о шансах «Шахтера» на чемпионство?
- Мы на завершающей стадии чемпионата, и еще будут поединки с конкурентами, с тем же «Днепром-1» уже скоро сыграем. Сейчас все в наших руках. Но чтобы взять титул, нужно биться во всех матчах.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Минай Шахтер - Минай Лассина Траоре
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 5
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Четвертый
Да очень важные матчи ,судьи будут максимально тянуть за уши днепр ,краска проследит за этим .Довбик будет бить пенальти в каждом туре
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+1
Zdolaemo
они теперь все по очереди после каждой игры будут высказываться сколько им еще финалов до финала осталось ? там еще и Днепр-1 подключился ! не иначе как вирус новый какой !  Заря с Динамо вы там че ? пора догонять ! 
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0
Remark
Вам - это кому? Игрокам, тренерам, а так же судьям? Тогда возможно)))
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-1
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