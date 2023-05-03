Лассина ТРАОРЕ: «Нам предстоит сыграть шесть финалов»

Автор победного гола в ворота «Миная» Лассина Траоре прокомментировал матч с ужгородцами, рассказал о восстановлении и оценил шансы «Шахтера» на чемпионство.

- Какие впечатления после игры с «Минаем«?

- Мы счастливы, ведь удалось взять три очка. Это был тяжелый матч, хотя мы могли забивать больше, но самое главное – три очка. Нам предстоит сыграть шесть финалов, поэтому настраиваемся на эти поединки.

- В двух последних матчах ты забиваешь. Что это для тебя значит?

- Радуюсь, что помогаю команде. В каждой игре мы берем по три балла - это основное, а я мог бы и не забивать, только бы команда побеждала! Три очка в этом случае – самое приятное.

- Уже можно говорить, что достиг оптимальных кондиций?

- Автоматизм моего взаимодействия с игроками растет, а также вернулись такие хорошие вингеры, как Зубков и Швед, с которыми имею хорошее взаимопонимание, что только на пользу команде.

- Доверие тренера было важным в случае с твоей травмой?

- Это придало уверенности и надежды. Клуб верит в меня, я также отношусь к «Шахтеру» с любовью, то есть у нас прекрасные отношения.

- Что скажешь о шансах «Шахтера» на чемпионство?

- Мы на завершающей стадии чемпионата, и еще будут поединки с конкурентами, с тем же «Днепром-1» уже скоро сыграем. Сейчас все в наших руках. Но чтобы взять титул, нужно биться во всех матчах.