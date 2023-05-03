ATP03 мая 2023, 17:58 | Обновлено 03 мая 2023, 18:17
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Маррей обыграл Монфиса на суперчелленджере во Франции
Британец в пятый раз обыграл француза
03 мая 2023, 17:58 | Обновлено 03 мая 2023, 18:17
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Британский теннисист Энди Маррей (№52 ATP) сразился с французом Гаэлем Монфисом (№322 ATP) на челленджере категории 175 в Экс-ан-Провансе.
В матче первого круга пятый сеяный Маррей одолел Монфиса в двух сетах.
Экс-ан-Прованс. Первый круг
Энди Маррей (Великобритания) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 6:2
Это была седьмая встреча теннисистов, британец выиграл в пятый раз.
В следующем раунде Маррей сразится против еще одного француза Лорана Локоли.
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