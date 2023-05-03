Маррей обыграл Монфиса на суперчелленджере во Франции

Британский теннисист Энди Маррей (№52 ATP) сразился с французом Гаэлем Монфисом (№322 ATP) на челленджере категории 175 в Экс-ан-Провансе.

В матче первого круга пятый сеяный Маррей одолел Монфиса в двух сетах.

Экс-ан-Прованс. Первый круг

Энди Маррей (Великобритания) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 6:2

Это была седьмая встреча теннисистов, британец выиграл в пятый раз.

В следующем раунде Маррей сразится против еще одного француза Лорана Локоли.