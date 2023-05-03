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  4. Маррей обыграл Монфиса на суперчелленджере во Франции
ATP
03 мая 2023, 17:58 | Обновлено 03 мая 2023, 18:17
261
0

Маррей обыграл Монфиса на суперчелленджере во Франции

Британец в пятый раз обыграл француза

03 мая 2023, 17:58 | Обновлено 03 мая 2023, 18:17
261
0
Маррей обыграл Монфиса на суперчелленджере во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Британский теннисист Энди Маррей (№52 ATP) сразился с французом Гаэлем Монфисом (№322 ATP) на челленджере категории 175 в Экс-ан-Провансе.

В матче первого круга пятый сеяный Маррей одолел Монфиса в двух сетах.

Экс-ан-Прованс. Первый круг
Энди Маррей (Великобритания) – Гаэль Монфис (Франция) – 6:3, 6:2

Это была седьмая встреча теннисистов, британец выиграл в пятый раз.

В следующем раунде Маррей сразится против еще одного француза Лорана Локоли.

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Энди Маррей ATP Экс-ан-Прованс Гаэль Монфис
Источник Sport.ua
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