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Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 16:31 | Обновлено 03 мая 2023, 17:30
1210
0

Президент Миная: «Команда за это «поражение» получит премиальные»

Валерий Пересоляк уверен, что это станет мотивацией для игроков

03 мая 2023, 16:31 | Обновлено 03 мая 2023, 17:30
1210
0
Президент Миная: «Команда за это «поражение» получит премиальные»
ФК Минай

Президент ФК «Минай» Валерий Пересоляк прокомментировал скандальное поражение своей команды в матче с «Шахтером» (0:1).

«Команда проявила характер, бойцовские качества и гол забила по всем правилам. Как минимум после первого тайма счет должен был быть 1:1. Мы снова вынуждены говорить не о футболе, а судьях, решение которых повлияло на финальный результат. Согласен, что у «Шахтера» сильная команда, они лидируют в чемпионате и близки к победе в сезоне-2022/23. Но игра сегодня складывалась таким образом, что засчитай арбитр наш чистый гол, после перерыва команда бы на адреналине играла бы на победу. И по желанию, по моему мнению, заслуживала ее.

Я доволен действиями наших игроков, поблагодарил тренерский штаб и принял решение, что команда за это «поражение» получит премиальные. Надеюсь, это станет мотивацией для игроков и они будут демонстрировать такую игру и в дальнейшем», – сказал Пересоляк.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Минай Шахтер - Минай Валерий Пересоляк
Источник ФК Минай
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