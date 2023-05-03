Президент Миная: «Команда за это «поражение» получит премиальные»

Президент ФК «Минай» Валерий Пересоляк прокомментировал скандальное поражение своей команды в матче с «Шахтером» (0:1).

«Команда проявила характер, бойцовские качества и гол забила по всем правилам. Как минимум после первого тайма счет должен был быть 1:1. Мы снова вынуждены говорить не о футболе, а судьях, решение которых повлияло на финальный результат. Согласен, что у «Шахтера» сильная команда, они лидируют в чемпионате и близки к победе в сезоне-2022/23. Но игра сегодня складывалась таким образом, что засчитай арбитр наш чистый гол, после перерыва команда бы на адреналине играла бы на победу. И по желанию, по моему мнению, заслуживала ее.

Я доволен действиями наших игроков, поблагодарил тренерский штаб и принял решение, что команда за это «поражение» получит премиальные. Надеюсь, это станет мотивацией для игроков и они будут демонстрировать такую игру и в дальнейшем», – сказал Пересоляк.