Англия03 мая 2023, 15:19 | Обновлено 03 мая 2023, 15:25
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ВИДЕО. Реакция Артеты и Лэмпарда на матч Арсенал – Челси
Наставник «канониров» заявил в нежелании сдаваться в чемпионской гонке
03 мая 2023, 15:19 | Обновлено 03 мая 2023, 15:25
329
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Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета и временный главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделились впечатлениями от встречи своих команд в 34-м туре Английской Премьер-лиги, в которой со счетом 3:1 победили «канониры».
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