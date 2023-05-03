ВИДЕО. Реакция Артеты и Лэмпарда на матч Арсенал – Челси

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета и временный главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделились впечатлениями от встречи своих команд в 34-м туре Английской Премьер-лиги, в которой со счетом 3:1 победили «канониры».