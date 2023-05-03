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  4. ВИДЕО. Реакция Артеты и Лэмпарда на матч Арсенал – Челси
Англия
03 мая 2023, 15:19 | Обновлено 03 мая 2023, 15:25
329
0

ВИДЕО. Реакция Артеты и Лэмпарда на матч Арсенал – Челси

Наставник «канониров» заявил в нежелании сдаваться в чемпионской гонке

03 мая 2023, 15:19 | Обновлено 03 мая 2023, 15:25
329
0
ВИДЕО. Реакция Артеты и Лэмпарда на матч Арсенал – Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард (слева) и Микель Артета

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета и временный главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделились впечатлениями от встречи своих команд в 34-м туре Английской Премьер-лиги, в которой со счетом 3:1 победили «канониры».

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Источник Sport.ua
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