Украина. Премьер лига03 мая 2023, 14:37 | Обновлено 03 мая 2023, 14:40
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Траоре отличился за Шахтер во второй игре подряд
Нападающий поразил ворота «Миная»
03 мая 2023, 14:37 | Обновлено 03 мая 2023, 14:40
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Форвард донецкого «Шахтера» Лассина Траоре стал автором гола «горняков» на 13-й минуте матча 24-го тура Украинской Премьер-лиги, который в эти минуты завершается в Минае.
В предыдущем туре сезона Траоре также забивал – поразил ворота «Колоса» в победной для «горняков» игре, которая состоялась в Коваливке (3:1).
22-летний форвард из Буркина-Фасо в нынешнем сезоне УПЛ провел 20 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.ф
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Ну и доооолго он востанавливался.
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