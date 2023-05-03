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  4. Траоре отличился за Шахтер во второй игре подряд
Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 14:37 | Обновлено 03 мая 2023, 14:40
309
1

Траоре отличился за Шахтер во второй игре подряд

Нападающий поразил ворота «Миная»

03 мая 2023, 14:37 | Обновлено 03 мая 2023, 14:40
309
1
Траоре отличился за Шахтер во второй игре подряд

Форвард донецкого «Шахтера» Лассина Траоре стал автором гола «горняков» на 13-й минуте матча 24-го тура Украинской Премьер-лиги, который в эти минуты завершается в Минае.

В предыдущем туре сезона Траоре также забивал – поразил ворота «Колоса» в победной для «горняков» игре, которая состоялась в Коваливке (3:1).

22-летний форвард из Буркина-Фасо в нынешнем сезоне УПЛ провел 20 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.ф

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Лассина Траоре Шахтер Донецк Минай Шахтер - Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Aleksandr Vorobiov
Ну и доооолго он востанавливался.
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