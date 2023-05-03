Траоре отличился за Шахтер во второй игре подряд

Форвард донецкого «Шахтера» Лассина Траоре стал автором гола «горняков» на 13-й минуте матча 24-го тура Украинской Премьер-лиги, который в эти минуты завершается в Минае.

В предыдущем туре сезона Траоре также забивал – поразил ворота «Колоса» в победной для «горняков» игре, которая состоялась в Коваливке (3:1).

22-летний форвард из Буркина-Фасо в нынешнем сезоне УПЛ провел 20 матчей, забил 5 голов, сделал 4 ассиста.ф