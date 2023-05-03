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  4. Рио Фердинанд введен в Зал славы АПЛ
Англия
03 мая 2023, 14:15 | Обновлено 03 мая 2023, 14:25
59
1

Рио Фердинанд введен в Зал славы АПЛ

Бывший защитник стал исторической личностью для английского футбола

03 мая 2023, 14:15 | Обновлено 03 мая 2023, 14:25
59
1
Рио Фердинанд введен в Зал славы АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рио Фердинанд

Экс-игрок клубов «Манчестер Юнайтед», «Вест Хэма» и «Лидса» Рио Фердинанд вошел в Зал славы Английской Премьер-Лиги.

44-летний уроженец Лондона стал победителем онлайн-голосования среди 15 игроков-претендентов, а также получил одобрение выбором экспертов.

Напомним, первыми членами Зала славы АПЛ, который был учрежден в 2021 году, стали легендарные тренеры Алекс Фергюсон и Арсен Венгер.

На сегодня, кроме Фергюсона и Венгера, а также Фердинанда, в Зал славы Английской Премьер-лиги входят Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Серхио Агуэро, Патрик Виейра, Уэйн Руни, Иан Райт и Петер Шмейхель.

Рио Фердинанд шесть раз выигрывал АПЛ, четырежды брал Суперкубок Англии, дважды побеждал в Кубке английской лиги, а также по разу выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Все титулы он завоевал, будучи игроком «Манчестер Юнайтед».

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Рио Фердинанд Зал славы АПЛ
Источник Premier League
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