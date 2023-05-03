Манчестер Юнайтед хочет продлить контракт с Де Хеа

«Манчестер Юнайтед» хочет оставить в команде своего голкипера Давида де Хеа. «Красные дьяволы» надеются продлить контракт с футболистом.

Напомним, ранее «Манчестер Юнайтед» не мог договориться с де Хеа по поводу нового контракта, так как стороны расходились во мнениях по поводу условиях соглашения.

Руководство «красных дьяволов» хочет, чтобы Давид пошёл на существенное сокращение зарплаты. Сейчас испанец является одним из самых высокооплачиваемых игроков своей команды.

В сезоне-2022/2023 Де Хеа провел 51 матч за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в 23 из них отстояв на ноль.