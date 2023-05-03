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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Нужно верить в чемпионский титул до конца»
Англия
03 мая 2023, 12:36 | Обновлено 03 мая 2023, 12:47
198
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Нужно верить в чемпионский титул до конца»

Защитник «Арсенала» – о шансах финишировать на первом месте в АПЛ

03 мая 2023, 12:36 | Обновлено 03 мая 2023, 12:47
198
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Нужно верить в чемпионский титул до конца»
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский левый защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко продолжает верить в победу своей команды в английской Премьер-лиге.

«Канониры» сейчас опережают «Манчестер Сити» на два очка в турнирной таблице АПЛ, но у коллектива Пепа Гвардиолы есть два матча в запасе.

«Никогда не знаешь, что произойдет. Нам нужно верить и бороться за чемпионский титул до самого конца. Как я уже говорил, к сожалению, все не в наших руках. Если ты не веришь в цель, нет смысла что-либо делать», - сказал Зинченко.

Напомним, Зинченко прошлым летом перешёл в «Арсенал» как раз из «Манчестер Сити».

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Александр Зинченко Манчестер Сити Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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