Англия03 мая 2023, 12:51 |
427
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Жозе МОУРИНЬО: «Шевченко в Милане был как принц»
Экс-тренер «Челси» – о работе с Андреем Шевченко
03 мая 2023, 12:51 |
427
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо вспомнил период своей работы с Андреем Шевченко в «Челси» (2006 – 2008 годы):
«Шевченко не был моим первым выбором. Я просил другого игрока, и я знаю, что клуб в то время делал все, чтобы подписать мне тех футболистов, которых я хотел, или по крайней мере одного из них.
И когда мне предложили Шевченко – я согласился, потому что он, несомненно, качественный игрок. В «Милане» Шевченко был как принц, а в «Челси» была другая философия, у нас не было принцев».
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