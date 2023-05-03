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  4. Жозе МОУРИНЬО: «Шевченко в Милане был как принц»
Англия
03 мая 2023, 12:51 |
427
1

Жозе МОУРИНЬО: «Шевченко в Милане был как принц»

Экс-тренер «Челси» – о работе с Андреем Шевченко

03 мая 2023, 12:51 |
427
1
Жозе МОУРИНЬО: «Шевченко в Милане был как принц»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо вспомнил период своей работы с Андреем Шевченко в «Челси» (2006 – 2008 годы):

«Шевченко не был моим первым выбором. Я просил другого игрока, и я знаю, что клуб в то время делал все, чтобы подписать мне тех футболистов, которых я хотел, или по крайней мере одного из них.

И когда мне предложили Шевченко – я согласился, потому что он, несомненно, качественный игрок. В «Милане» Шевченко был как принц, а в «Челси» была другая философия, у нас не было принцев».

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Жозе Моуриньо Андрей Шевченко Челси
Источник Daily Mail
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Crimea
А в Італії всі як принци, у них така філософія в клубах...Марадона, Батістута, Дель П'єро, Дзанетті, Тотті, Мальдіні і т.д.
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