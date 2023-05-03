Жозе МОУРИНЬО: «Шевченко в Милане был как принц»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо вспомнил период своей работы с Андреем Шевченко в «Челси» (2006 – 2008 годы):

«Шевченко не был моим первым выбором. Я просил другого игрока, и я знаю, что клуб в то время делал все, чтобы подписать мне тех футболистов, которых я хотел, или по крайней мере одного из них.

И когда мне предложили Шевченко – я согласился, потому что он, несомненно, качественный игрок. В «Милане» Шевченко был как принц, а в «Челси» была другая философия, у нас не было принцев».