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Сборная УКРАИНЫ
03 мая 2023, 11:54 | Обновлено 03 мая 2023, 12:05
487
1

Александр Усик стал амбасадором сборной Украины по футболу

Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко

03 мая 2023, 11:54 | Обновлено 03 мая 2023, 12:05
487
1
Александр Усик стал амбасадором сборной Украины по футболу
УАФ. Александр Усик и Андрей Павелко

Андрей Павелко вручил боксеру именную футболку с 17-м номером.

«Александр Усик – амбасадор национальной сборной Украины! Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA, WBO, IBF и IBO будет помогать сборной в реализации социальных проектов. В частности, в организации выездов на матчи сборной воинов, которые получили ранения на фронте. Ближайший такой выезд наших Героев намечен на поединок отбора к Евро-2024 Украина-Мальта, который состоится в словацкой Трнаве 19 июня. И у Александра уже есть соответствующий опыт. При его активном участии нам удалось подарить воинам просмотр матча главной команды в Кракове, где 27 сентября в прошлом году сборная в рамках розыгрыша Лиги наций УЕФА 2022/23 встречалась с командой Шотландии.

Кроме того, совместно с УАФ и сборной Александр Усик будет помогать в реализации других социальных мероприятий, направленных на реабилитацию военных. Это, в частности, организация футбольных турниров с участием участников войны за Независимость Украины, помощь медицинским учреждениям, где проходят лечение раненые воины, а также благотворительные акции в поддержку семей погибших военных и другие важные направления.

Благодарю Александра за его патриотизм и готовность поддерживать и помогать военным, которых он часто посещает на передовой! Для национальной сборной и нашего футбольного сообщества участие в подобных социальных проектах, направленных на помощь в реабилитации защитников-Героев, является чрезвычайно почетной миссией! Важна такая поддержка и возможность отвлечься от войны для самих воинов, которые рисковали жизнью ради защиты Независимости Украины.

Уверен, что такое сотрудничество будет вдохновлять и футболистов сборной, где у козака Усика немало друзей. Александр, добро пожаловать в команду!», – написал Павелко в Facebook.

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Александр Усик Андрей Павелко сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Trollface
Гарна новина.
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