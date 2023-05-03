Украина. Премьер лига03 мая 2023, 11:39 | Обновлено 03 мая 2023, 11:47
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Денис ОЛЕЙНИК: «Матч с Динамо – это наш финал»
Хавбек «Ворсклы» заявил о претензиях полтавчан на еврокубки
03 мая 2023, 11:39 | Обновлено 03 мая 2023, 11:47
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Полузащитник полтавской «Ворсклы» Денис Олейник поделился ожиданиями от матча 24-го тура украинской Премьер-лиги против киевского Динамо.
«Следующий матч у нас с «Динамо» – это наш финал. Мы будем настраиваться, чтобы хорошо сыграть и победить. Хочется хорошо закончить сезон. У нас очень хорошая команда, мы с каждым матчем играем все лучше и лучше. Есть шанс побороться за еврокубки. Для нас каждая игра сейчас как финал», - сказал Олейник.
Матч «Ворскла» – «Динамо» состоится в четверг, 4 мая. Начало в 15:00.
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