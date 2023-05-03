Юлия Стародубцева – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Бонита-Спрингс
3 апреля украинская теннисистка Юлия Стродубцева (WTA 575) начнет выступления в основной сетке грунтового турнира серии ITF W100 в Бонита-Спрингм (США).
В 1/16 финала соревнований украинка встретится с Кэролайн Доулхайд (WTA 123) из США. Встреча состоится третьим запуском после матча Кайла Дэй – Эмма Бардет. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки не играли между собой.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Ноэлии Себальос (WTA 473) из Боливии или Луизы Чирико (WTA 239) из США.
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