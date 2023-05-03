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  4. Юлия Стародубцева – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
03 мая 2023, 11:29 |
243
0

Юлия Стародубцева – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Бонита-Спрингс

03 мая 2023, 11:29 |
243
0
Юлия Стародубцева – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter. Юлия Стародубцева

3 апреля украинская теннисистка Юлия Стродубцева (WTA 575) начнет выступления в основной сетке грунтового турнира серии ITF W100 в Бонита-Спрингм (США).

В 1/16 финала соревнований украинка встретится с Кэролайн Доулхайд (WTA 123) из США. Встреча состоится третьим запуском после матча Кайла Дэй – Эмма Бардет. Ориентировочное время начала матча – 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки не играли между собой.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Ноэлии Себальос (WTA 473) из Боливии или Луизы Чирико (WTA 239) из США.

📺 Видеотрансляция

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Кэролайн Доулхайд ITF Бонита-Спрингс Юлия Стародубцева смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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