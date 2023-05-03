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  4. Даяна Ястремская – Сара Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 мая 2023, 10:25 |
273
0

Даяна Ястремская – Сара Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Реусе

03 мая 2023, 10:25 |
273
0
Даяна Ястремская – Сара Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

3 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Реусе (Испания).

В первом раунде украинка сразится против испанки Сары Соррибес Тормо (№102 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Бассольс Рибера – Подороска. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Камиллы Рахимовой (№90 WTA) или Анны Блинковой (№64 WTA).

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Даяна Ястремская Сара Соррибес-Тормо WTA Реус смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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