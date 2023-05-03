Даяна Ястремская – Сара Соррибес Тормо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Реусе
3 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Реусе (Испания).
В первом раунде украинка сразится против испанки Сары Соррибес Тормо (№102 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Бассольс Рибера – Подороска. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Камиллы Рахимовой (№90 WTA) или Анны Блинковой (№64 WTA).
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