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  4. Элина Свитолина – Исалин Бонавентюр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 мая 2023, 10:00 | Обновлено 03 мая 2023, 10:01
482
0

Элина Свитолина – Исалин Бонавентюр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Сен-Мало

03 мая 2023, 10:00 | Обновлено 03 мая 2023, 10:01
482
0
Элина Свитолина – Исалин Бонавентюр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

3 мая украинская теннисистка Элина Свитолина продолжит выступления на турнире WTA 125 в Сен-Мало (Франция).

Во втором раунде украинка сразится против Исалин Бонавентюр из Бельгии (№84 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Волынец – Заневская. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Леольи Жанжан (№137 WTA) или Лучии Бронцетти (№97 WTA).

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Исалин Бонавентюр Элина Свитолина смотреть онлайн WTA Сен-Мало
Источник Sport.ua
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