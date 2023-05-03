Элина Свитолина – Исалин Бонавентюр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Сен-Мало
3 мая украинская теннисистка Элина Свитолина продолжит выступления на турнире WTA 125 в Сен-Мало (Франция).
Во втором раунде украинка сразится против Исалин Бонавентюр из Бельгии (№84 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Волынец – Заневская. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Леольи Жанжан (№137 WTA) или Лучии Бронцетти (№97 WTA).
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