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  4. Стародубцева вышла в основу 100-тысячника, повесив 2 баранки сопернице
ITF
03 мая 2023, 09:22 |
100
0

Стародубцева вышла в основу 100-тысячника, повесив 2 баранки сопернице

В финале квалификации к турниру в Бонита-Спрингс украинка в двух сетах разгромила Лию Каратанчеву

03 мая 2023, 09:22 |
100
0
Стародубцева вышла в основу 100-тысячника, повесив 2 баранки сопернице
ITF. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 575) вышла в основу грунтового 100-тысячника в Бонита-Спрингс (США).

В первом раунде отбора украинка в двух партиях обыграла Дарью Кудашеву (WTA 398) со счетом 6:1, 6:1, а в финале квалификации повесила две баранки представительнице Болгарии Лие Каратанчевой (WTA 522).

ITF W100 Бонита-Спрингс. Грунт. Квалификация

Дарья Кудашева – Юлия Стародубцева (Украина) – 1:6, 1:6

Юлия Стародубцева (Украина) – Лия Каратанчева (Болгария) – 6:0, 6:0

В 1/16 финала соревнований Юлия встретится с Кэролайн Доулхайд из США, которая занимает 123-ю позицию в рейтинге WTA.

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ITF Бонита-Спрингс Лия Каратанчева Юлия Стародубцева
Источник Sport.ua
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