Стародубцева вышла в основу 100-тысячника, повесив 2 баранки сопернице

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 575) вышла в основу грунтового 100-тысячника в Бонита-Спрингс (США).

В первом раунде отбора украинка в двух партиях обыграла Дарью Кудашеву (WTA 398) со счетом 6:1, 6:1, а в финале квалификации повесила две баранки представительнице Болгарии Лие Каратанчевой (WTA 522).

ITF W100 Бонита-Спрингс. Грунт. Квалификация

Дарья Кудашева – Юлия Стародубцева (Украина) – 1:6, 1:6

Юлия Стародубцева (Украина) – Лия Каратанчева (Болгария) – 6:0, 6:0

В 1/16 финала соревнований Юлия встретится с Кэролайн Доулхайд из США, которая занимает 123-ю позицию в рейтинге WTA.