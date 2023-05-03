Стародубцева вышла в основу 100-тысячника, повесив 2 баранки сопернице
В финале квалификации к турниру в Бонита-Спрингс украинка в двух сетах разгромила Лию Каратанчеву
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 575) вышла в основу грунтового 100-тысячника в Бонита-Спрингс (США).
В первом раунде отбора украинка в двух партиях обыграла Дарью Кудашеву (WTA 398) со счетом 6:1, 6:1, а в финале квалификации повесила две баранки представительнице Болгарии Лие Каратанчевой (WTA 522).
ITF W100 Бонита-Спрингс. Грунт. Квалификация
Дарья Кудашева – Юлия Стародубцева (Украина) – 1:6, 1:6
Юлия Стародубцева (Украина) – Лия Каратанчева (Болгария) – 6:0, 6:0
В 1/16 финала соревнований Юлия встретится с Кэролайн Доулхайд из США, которая занимает 123-ю позицию в рейтинге WTA.
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