Где будет задействован VAR? Судейские назначения на матчи 24-го тура УПЛ

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 24–го тура УПЛ сезона–2022/2023.

24–й тур

3 мая (среда)

«Шахтер» – «Минай». Минай. Стадион «Минай–Арена». 13.00. Арбитр – Балакин М. А. (Киевская обл.), ассистенты арбитра – Чос М. В. (Киевская обл.), Клименко Т. А. (Хмельницкий), четвертый арбитр – Каленов А. А. (Ивано–Франковск), наблюдатель арбитража – Задиран С. М. (Днепр). Делегат УАФ – Кузнецов М. С. (Хмельницкий).

«Днепр–1» – «Металлист». Ужгород. Стадион «Авангард». 13.00. Арбитр – Козык Я. В. (Мукачево), ассистенты арбитра – Куцев В. А. (Киевская обл.), Приступа С. А. (Черкасская обл.), четвертый арбитр – Заброда К. В. (Сумы), наблюдатель арбитража – Цымбал С. Ю. (Житомир). Делегат УАФ – Спичек О. В. (Киев).

«Львов» – «Александрия». Львов. Стадион «СКИФ». 14.00. Арбитр – Козыряцкий М. С. (Запорожье), ассистенты арбитра – Дашко О. В. (Киевская обл.), Оганесян Д. К. (Луганск), четвертый арбитр – Панчишин Д. И. (Харьков), наблюдатель арбитража – Возняк С. И. (Николаев). Делегат УАФ – Супрунюк А. Л. (Луцк).

«Заря» – «Верес». Киев. Стадион «Динамо» им. В. В. Лобановского. 15.00. Арбитр – Копиевский В. В. (Кропивницкий), ассистенты арбитра – Марченко Д. Г. (Чернигов), Ермоленко Р. М. (Чернигов), четвертый арбитр – Кубряк Д. В. (Одесса), наблюдатель арбитража – Труханов К. В. (Харьков). Делегат УАФ – Бухаленков С. А. (Киев).

«Черноморец» – «Колос». Одесса. Стадион «Черноморец». 15.00. Арбитр – Блавацкий Р. А. (Львов), ассистенты арбитра – Скрипка А. М. (Кропивницкий), Володин В. В. (Херсон), четвертый арбитр – Козорог К. В. (Киевская обл.), наблюдатель арбитража – Войтюк О. М. (Запорожье). Делегат УАФ – Симонов Г. Ф. (Киев).

4 мая (четверг)

«Ингулец» – «Кривбасс». Петрово. Стадион «Ингулец». 13.00. Арбитр – Романюк А. М. (Ивано–Франковск), ассистенты арбитра – Высоцкий В. А. (Запорожье), Корнийко А. С. (Миргород), четвертый арбитр – Арановский Е. А. (Хмельницкий), наблюдатель арбитража – Коваленко Г. Б. (Одесса). Арбитр ВАА – Шурман Д. Л. (Киевская обл.), ассистент ВАА – Беркут О. А. (Сумы), наблюдатель ВАА – Покидько И. Г. (Полтава). Делегат УАФ – Прокопович Г. В. (Чернигов).

«Металлист 1925» – «Рух». Ковалевка. Стадион «Колос». 13.00. Арбитр – Романов В. М. (Днепр), ассистенты арбитра – Сердюк Д. А. (Полтава), Романов Д. М. (Днепр), четвертый арбитр – Деревинский О. А. (Хмельницкий), наблюдатель арбитража – Овчар М. М. (Калуш). Делегат УАФ – Иванченко Ю. А. (Киевская обл.).

«Ворскла» – «Динамо». Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского. 15.00. Арбитр – Шандор О. А. (Львов), ассистенты арбитра – Сухин В. В. (Одесса), Павлинов О. В. (Одесса), четвертый арбитр – Бондаренко Д. Е. (Одесса), наблюдатель арбитража – Шмигельский О. В. (Львов). Делегат УАФ – Деревянко Я. С. (Днепр).