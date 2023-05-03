Украина. Премьер лига03 мая 2023, 07:42 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 мая
Важные события во всех видах спорта
03 мая 2023, 07:42 |
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В среду, 3 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
13:00 Днепр-1 – Металлист
13:00 Шахтер – Минай
22:00 Ливерпуль – Фулхэм
ТЕННИС
13:30 Исалин Бонавентюр – Элина Свитолина
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