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  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 мая
Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 07:42 |
82
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 мая

Важные события во всех видах спорта

03 мая 2023, 07:42 |
82
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 мая
ФК Шахтер

В среду, 3 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Днепр-1 – Металлист

Favbet 1.14 – 8.00 – 20.00

13:00 Шахтер – Минай

Favbet 1.15 – 7.40 – 23.00

22:00 Ливерпуль – Фулхэм

Favbet 1.25 – 7.20 – 12.50

ТЕННИС

13:30 Исалин Бонавентюр – Элина Свитолина

Favbet 2.94 – 1.40

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Источник Sport.ua
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