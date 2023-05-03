СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 3 мая

В среду, 3 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

13:00 Днепр-1 – Металлист

1.14 – 8.00 – 20.00

13:00 Шахтер – Минай

1.15 – 7.40 – 23.00

22:00 Ливерпуль – Фулхэм

1.25 – 7.20 – 12.50

ТЕННИС

13:30 Исалин Бонавентюр – Элина Свитолина

2.94 – 1.40