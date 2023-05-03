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  4. Ливерпуль лишился до конца сезона ключевого полузащитника
Англия
03 мая 2023, 06:02 |
521
0

Ливерпуль лишился до конца сезона ключевого полузащитника

Тьяго Алькантару ждет операция

03 мая 2023, 06:02 |
521
0
Ливерпуль лишился до конца сезона ключевого полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Алькантара

Хавбек «Ливерпуля» Тьяго Алькантара в нынешнем сезоне больше не сыграет.

32-летнего испанца ждет хирургическое вмешательство – игрок перенесет незначительную операцию на бедре.

Сообщается, что Тьяго не в полной мере восстановился после травмы, из-за которой пропустил два месяца (с февраля по апрель), и теперь намерен долечиваться.

В сезоне-2022/2023 Тьяго Алькантара провел за «красных» в АПЛ 18 матчей.

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Источник The Times
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