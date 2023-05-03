Ливерпуль лишился до конца сезона ключевого полузащитника

Хавбек «Ливерпуля» Тьяго Алькантара в нынешнем сезоне больше не сыграет.

32-летнего испанца ждет хирургическое вмешательство – игрок перенесет незначительную операцию на бедре.

Сообщается, что Тьяго не в полной мере восстановился после травмы, из-за которой пропустил два месяца (с февраля по апрель), и теперь намерен долечиваться.

В сезоне-2022/2023 Тьяго Алькантара провел за «красных» в АПЛ 18 матчей.