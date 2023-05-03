Украина. Премьер лига03 мая 2023, 05:41 | Обновлено 03 мая 2023, 05:43
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Александрия
Команды выяснят отношения в 24-м туре УПЛ
03 мая 2023, 05:41 | Обновлено 03 мая 2023, 05:43
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В среду, 3 мая, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Львов» и «Александрия».
Поединок пройдет во Львове на стадионе «СКИФ». Начало – в 13:00.
«Львов» – «Александрия». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно смотреть на ОТТ-платформе телеканала Setanta Sports.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Александрия», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.
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