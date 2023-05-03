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Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 05:41 | Обновлено 03 мая 2023, 05:43
156
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Александрия

Команды выяснят отношения в 24-м туре УПЛ

03 мая 2023, 05:41 | Обновлено 03 мая 2023, 05:43
156
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Александрия
УПЛ

В среду, 3 мая, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Львов» и «Александрия».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «СКИФ». Начало – в 13:00.

«Львов» – «Александрия». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно смотреть на ОТТ-платформе телеканала Setanta Sports.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Александрия», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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