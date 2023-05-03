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Чемпионат Украины
Львов
03.05.2023 14:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 мая 2023, 04:44 |
15
0

Львов – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 мая в 14:00 поединок УПЛ

03 мая 2023, 04:44 |
15
0
Львов – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В среду, 3 мая, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Львов» и «Александрия». Игра пройдет во Львове на стадионе «СКИФ».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

«Львов» – «Александрия». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Александрия».

Видеотрансляцию матча «Львов» – «Александрия» можно посмотреть на ОТТ-платформе телеканала Setanta Sports.

📺 Видеотрансляция
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Источник Sport.ua
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