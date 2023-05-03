Четвертьфинальные пары Мадрида: сенсационный китаец, несокрушимый Карлитос

Во вторник, 2 мая, состоялись матчи 1/8 финала грунтового турнира серии АТР 1000 в Мадриде (Испания).

Первая ракетка мира Карлос Алькарас разгромил Александра Зверева в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. В прошлом году теннисисты играли в финале этого турнира, и тогда уверенную победу также одержал Карлитос – 6:3, 6:1.

Неожиданно закончился поединок между Тейлором Фритцем и Чжаном Чжичженем. Представитель Китая сенсационно обыграл американца в трех партиях, походу матча уйдя с 3 матчболов. Чжан – первый китайский теннисист, который вышел в четвертьфинал Мастерсов.

Пятый номер рейтинга АТР Стефанос Циципас продолжает побеждать. На этот раз он в доминирующем стиле закрыл Бернабе Сапату Миральеса.

Мадрид. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Александр Зверев [13] – 6:1, 6:2

Карен Хачанов [10] – Андрей Рублев [5] – 7:6 (10:8), 6:4

Хауме Муньяр – Даниэль Альтмайер – 3:6, 0:6

Борна Чорич [17] – Алехандро Давидович Фокина [29] – 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5)

Нижняя часть сетки

Ян-Леннард Штруфф [LL] – Педро Качин – 7:6 (9:7), 6:7 (7:9), 6:3

Бернабе Сапата Миральес – Стефанос Циципас [4] – 3:6, 1:6

Тейлор Фритц [8] – Чжан Чжичжень – 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (8:10)

Аслан Карацев [Q] – Даниил Медведев [2] – 7:6 (7:1), 6:4

Мадрид. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Карен Хачанов [10]

Даниэль Альтмайер – Борна Чорич [17]

Нижняя часть сетки

Ян-Леннард Штруфф [LL] – Стефанос Циципас [4]

Чжан Чжичжень – Аслан Карацев [Q]