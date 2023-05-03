Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Четвертьфинальные пары Мадрида: сенсационный китаец, несокрушимый Карлитос
ATP
03 мая 2023, 08:01 |
522
0

Четвертьфинальные пары Мадрида: сенсационный китаец, несокрушимый Карлитос

2 мая были сыграны матчи 1/8 финала грунтового Мастерса в столице Испании

03 мая 2023, 08:01 |
522
0
Четвертьфинальные пары Мадрида: сенсационный китаец, несокрушимый Карлитос
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Во вторник, 2 мая, состоялись матчи 1/8 финала грунтового турнира серии АТР 1000 в Мадриде (Испания).

Первая ракетка мира Карлос Алькарас разгромил Александра Зверева в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. В прошлом году теннисисты играли в финале этого турнира, и тогда уверенную победу также одержал Карлитос – 6:3, 6:1.

Неожиданно закончился поединок между Тейлором Фритцем и Чжаном Чжичженем. Представитель Китая сенсационно обыграл американца в трех партиях, походу матча уйдя с 3 матчболов. Чжан – первый китайский теннисист, который вышел в четвертьфинал Мастерсов.

Пятый номер рейтинга АТР Стефанос Циципас продолжает побеждать. На этот раз он в доминирующем стиле закрыл Бернабе Сапату Миральеса.

Мадрид. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Александр Зверев [13] – 6:1, 6:2
Карен Хачанов [10] – Андрей Рублев [5] – 7:6 (10:8), 6:4

Хауме Муньяр – Даниэль Альтмайер – 3:6, 0:6
Борна Чорич [17] – Алехандро Давидович Фокина [29] – 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5)

Нижняя часть сетки

Ян-Леннард Штруфф [LL] – Педро Качин – 7:6 (9:7), 6:7 (7:9), 6:3
Бернабе Сапата Миральес – Стефанос Циципас [4] – 3:6, 1:6

Тейлор Фритц [8] – Чжан Чжичжень – 6:3, 6:7 (5:7), 6:7 (8:10)
Аслан Карацев [Q] – Даниил Медведев [2] – 7:6 (7:1), 6:4

Мадрид. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Карлос Алькарас [1] – Карен Хачанов [10]
Даниэль Альтмайер – Борна Чорич [17]

Нижняя часть сетки

Ян-Леннард Штруфф [LL] – Стефанос Циципас [4]
Чжан Чжичжень – Аслан Карацев [Q]

По теме:
Алькарас не заметил соперника по пути в 1/4 финала турнира в Мадриде
Стали известны все пары 1/8 финала на грунтовом Мастерсе в Мадриде
Суперкамбек Карлитоса. Алькарас обыграл фина на старте Мастерса в Мадриде
ATP Мадрид Ян-Леннард Штруфф Карен Хачанов Андрей Рублев Тейлор Фритц Александр Зверев Даниил Медведев Стефанос Циципас Борна Чорич Алехандро Давидович-Фокина Даниэль Альтмайер Бернабе Сапата Миральес Аслан Карацев Хауме Муньяр Карлос Алькарас (теннисист) Педро Качин Чжан Чжичжень
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Друг против друга так и не сыграли. Арсенал уверенно одолел Челси
Футбол | 02 мая 2023, 23:56 9
Друг против друга так и не сыграли. Арсенал уверенно одолел Челси
Друг против друга так и не сыграли. Арсенал уверенно одолел Челси

Зинченко появился в старте, Мудрик вышел на замену

Ротань в Александрии: шило на мыло?
Футбол | 02 мая 2023, 18:00 16
Ротань в Александрии: шило на мыло?
Ротань в Александрии: шило на мыло?

Валерий Василенко считает, что «курс молодого бойца» на новом месте тренер не прошел

Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
Футбол | 03.05.2023, 00:55
Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
Костюк пробилась в парный полуфинал большого турнира в Мадриде
Теннис | 02.05.2023, 13:36
Костюк пробилась в парный полуфинал большого турнира в Мадриде
Костюк пробилась в парный полуфинал большого турнира в Мадриде
Экс-форвард Шахтера одолжил известному бразильскому клубу почти 6 млн евро
Футбол | 02.05.2023, 10:38
Экс-форвард Шахтера одолжил известному бразильскому клубу почти 6 млн евро
Экс-форвард Шахтера одолжил известному бразильскому клубу почти 6 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
Свитолина спустя 12 лет снова обыграла гречанку Папамихаил
02.05.2023, 13:54 11
Теннис
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
Луческу успешно перенес операцию, но может завершить карьеру тренера
01.05.2023, 19:51 15
Футбол
ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?
ФОТО. Месси прилетел в Саудовскую Аравию. Лионель перейдет в Аль-Хиляль?
01.05.2023, 17:35 3
Футбол
Украина получила соперников по пре-квалификации отбора на Олимпиаду-2024
Украина получила соперников по пре-квалификации отбора на Олимпиаду-2024
01.05.2023, 15:36 2
Баскетбол
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Для Лобановского Ширер и Роналдо были не футболистами»
01.05.2023, 16:15 54
Футбол
Свентек идет за титулом. Определены четвертьфиналистки на турнире в Мадриде
Свентек идет за титулом. Определены четвертьфиналистки на турнире в Мадриде
02.05.2023, 05:12 4
Теннис
ВИДЕО. Цыганков сделал голевую передачу в матче Жироны против Севильи
ВИДЕО. Цыганков сделал голевую передачу в матче Жироны против Севильи
01.05.2023, 23:19 6
Футбол
ВИДЕО. Соболева проигнорировала теннисистку, поддержавшую вторжение россии
ВИДЕО. Соболева проигнорировала теннисистку, поддержавшую вторжение россии
01.05.2023, 17:57 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности