Англия02 мая 2023, 23:27 | Обновлено 02 мая 2023, 23:46
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Мадуэке отыграл один гол для Челси. Зинченко проспал рывок соперника
В середине второго тайма Челси проигрывает Арсеналу со счетом 1:3
02 мая 2023, 23:27 | Обновлено 02 мая 2023, 23:46
535
0
Во вторник, 2 мая, в Лондоне на Эмирейтс проходит матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют Арсенал и Челси.
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За канониров украинец Александр Зинченко вышел в основе, а за синих может сыграть Михаил Мудрик, который заявлен в резерве.
На 65-й минуте Нони Мадуэке, получив вертикальный пас, отыграл один гол для Челси. В этом эпизоде Александр Зинченко проспал рывок соперника.
ГОЛ! 3:1. Нони Мадуэке, 65 мин.
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