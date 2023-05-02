Мадуэке отыграл один гол для Челси. Зинченко проспал рывок соперника

Во вторник, 2 мая, в Лондоне на Эмирейтс проходит матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют Арсенал и Челси.

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За канониров украинец Александр Зинченко вышел в основе, а за синих может сыграть Михаил Мудрик, который заявлен в резерве.

На 65-й минуте Нони Мадуэке, получив вертикальный пас, отыграл один гол для Челси. В этом эпизоде Александр Зинченко проспал рывок соперника.

ГОЛ! 3:1. Нони Мадуэке, 65 мин.