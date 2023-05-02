Во вторник, 2 мая, в Лондоне на Эмирейтс проходит матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют Арсенал и Челси.

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За канониров украинец Александр Зинченко вышел в основе, а за синих может сыграть Михаил Мудрик, который заявлен в резерве.

На 34-й минуте Габриэл Жезус довел перевес Арсенала над Челси до разгромного. После первого тайма преимущество канониров над соперником составляет 3 мяча (3:0).

ГОЛ! 3:0. Габриэл Жезус, 34 мин.