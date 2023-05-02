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Англия
02 мая 2023, 22:53 | Обновлено 02 мая 2023, 23:04
228
2

Габриэл Жезус довел перевес Арсенала над Челси до разгромного

После 1-го тайма преимущество канониров над соперником составляет 3 мяча

02 мая 2023, 22:53 | Обновлено 02 мая 2023, 23:04
228
2
Габриэл Жезус довел перевес Арсенала над Челси до разгромного
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус

Во вторник, 2 мая, в Лондоне на Эмирейтс проходит матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют Арсенал и Челси.

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За канониров украинец Александр Зинченко вышел в основе, а за синих может сыграть Михаил Мудрик, который заявлен в резерве.

На 34-й минуте Габриэл Жезус довел перевес Арсенала над Челси до разгромного. После первого тайма преимущество канониров над соперником составляет 3 мяча (3:0).

ГОЛ! 3:0. Габриэл Жезус, 34 мин.

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Арсенал - Челси Габриэл Жезус
Источник Sport.ua
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Springfield
Та всё. Мне уже интересней как сыграют Черноморец - Колос.
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