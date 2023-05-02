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Англия
02 мая 2023, 22:37 | Обновлено 02 мая 2023, 22:48
239
0

Мартин Эдегор оформил дубль в первом тайме матча Арсенала с Челси

В центральном матче 34-го тура канониры в Лондоне принимают синих

02 мая 2023, 22:37 | Обновлено 02 мая 2023, 22:48
239
0
Мартин Эдегор оформил дубль в первом тайме матча Арсенала с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор

Во вторник, 2 мая, в Лондоне на Эмирейтс проходит матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют Арсенал и Челси.

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За канониров украинец Александр Зинченко вышел в основе, а за синих может сыграть Михаил Мудрик, который заявлен в резерве.

Мартин Эдегор оформил для Арсенала дубль в первом тайме. Он отличился точными ударами на 18-й и 31-й минутах (2:0).

Голы: Мартин Эдегор, 18 мин, 31 мин (2:0)

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Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Арсенал - Челси Мартин Эдегор
Источник Sport.ua
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