Англия02 мая 2023, 22:37 | Обновлено 02 мая 2023, 22:48
239
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Мартин Эдегор оформил дубль в первом тайме матча Арсенала с Челси
В центральном матче 34-го тура канониры в Лондоне принимают синих
02 мая 2023, 22:37 | Обновлено 02 мая 2023, 22:48
239
0
Во вторник, 2 мая, в Лондоне на Эмирейтс проходит матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором играют Арсенал и Челси.
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За канониров украинец Александр Зинченко вышел в основе, а за синих может сыграть Михаил Мудрик, который заявлен в резерве.
Мартин Эдегор оформил для Арсенала дубль в первом тайме. Он отличился точными ударами на 18-й и 31-й минутах (2:0).
Голы: Мартин Эдегор, 18 мин, 31 мин (2:0)
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