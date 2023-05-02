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ATP
02 мая 2023, 19:08 | Обновлено 02 мая 2023, 19:25
178
0

Алькарас не заметил соперника по пути в 1/4 финала турнира в Мадриде

Испанец убедительно разобрался с немцем Зверевым

02 мая 2023, 19:08 | Обновлено 02 мая 2023, 19:25
178
0
Алькарас не заметил соперника по пути в 1/4 финала турнира в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№2 АТР) во встрече 1/8 финала турнира АТР в Мадриде выяснил отношения с Александром Зверевым (№16 АТР) из Германии. Это было повторение финала турнира в испанской столице прошлого года.

В матче борьбы не получилось – Алькарас отпраздновал победу в двух сетах за 1 час 23 минуты, отдав сопернику только три гейма.

Зверев после поражения и завершения борьбы на турнире в Мадриде в начале новой недели впервые за 6 лет покинет пределы топ-20 мирового рейтинга.

АТР Мадрид. 1/8 финала

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Александр Зверев (Германия, 13) – 6:1, 6:2

В четвертьфинале Алькарасу предстоит встреча с кареном хачановым.

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Карлос Алькарас (теннисист) ATP Мадрид Александр Зверев
Источник Sport.ua
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