Алькарас не заметил соперника по пути в 1/4 финала турнира в Мадриде

Испанский теннисист Карлос Алькарас (№2 АТР) во встрече 1/8 финала турнира АТР в Мадриде выяснил отношения с Александром Зверевым (№16 АТР) из Германии. Это было повторение финала турнира в испанской столице прошлого года.

В матче борьбы не получилось – Алькарас отпраздновал победу в двух сетах за 1 час 23 минуты, отдав сопернику только три гейма.

Зверев после поражения и завершения борьбы на турнире в Мадриде в начале новой недели впервые за 6 лет покинет пределы топ-20 мирового рейтинга.

АТР Мадрид. 1/8 финала

Карлос Алькарас (Испания, 1) – Александр Зверев (Германия, 13) – 6:1, 6:2

В четвертьфинале Алькарасу предстоит встреча с кареном хачановым.