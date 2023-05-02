Алькарас не заметил соперника по пути в 1/4 финала турнира в Мадриде
Испанец убедительно разобрался с немцем Зверевым
Испанский теннисист Карлос Алькарас (№2 АТР) во встрече 1/8 финала турнира АТР в Мадриде выяснил отношения с Александром Зверевым (№16 АТР) из Германии. Это было повторение финала турнира в испанской столице прошлого года.
В матче борьбы не получилось – Алькарас отпраздновал победу в двух сетах за 1 час 23 минуты, отдав сопернику только три гейма.
Зверев после поражения и завершения борьбы на турнире в Мадриде в начале новой недели впервые за 6 лет покинет пределы топ-20 мирового рейтинга.
АТР Мадрид. 1/8 финала
Карлос Алькарас (Испания, 1) – Александр Зверев (Германия, 13) – 6:1, 6:2
В четвертьфинале Алькарасу предстоит встреча с кареном хачановым.
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