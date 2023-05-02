Сергей ПАЛКИН: «Решение ФИФА стоило Шахтеру 40 млн евро, потеряли игроков»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин опасается, что ФИФА на следующий сезон продлит действие своего Приложения 7, которое позволяет легионерам украинских команд во время войны приостанавливать контракты и уезжать в другой чемпионат.

В итоге контракты легионеров просто подойдут к завершению и клуб потеряет их свободными агентами.

– До того, как ФИФА ввела это Приложение 7, мы много раз пытались связаться с ФИФА, но ответа не последовало. Мы много раз стучали в дверь, но никто не открывал. Когда читаешь и слушаешь выступления президента ФИФА, он всегда говорит, что мы одна футбольная семья. Но именно тогда Украина не входила в нее. Мы были вне этого процесса. Как можно принять решение о внедрении Приложения 7, не консультируясь, не контактируя с наиболее страдающей стороной? С украинским менеджментом не связывались. Они не общались ни с украинской премьер-лигой, ни с украинскими клубами. Они только издали эту статью – и мы потеряли половину команды. Мы потеряли инвестиции на 40 миллионов евро. И насколько я понимаю, сейчас ФИФА хочет продлить это Приложение 7, и мы дополнительно потеряем 40 миллионов евро.

Поэтому мы теряем уверенность в том, что делаем, решительность продолжать инвестировать в украинский футбол, потому что защиты нет. Мы сами. Мы сами стараемся защитить себя. Поэтому есть много вопросов, и нам нужно многое изменить в том, как ФИФА должна реагировать и какое внимание уделять украинским клубам, а также другим большим и малым клубам.