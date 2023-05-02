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  4. Сергей ПАЛКИН: «Решение ФИФА стоило Шахтеру 40 млн евро, потеряли игроков»
Украина. Премьер лига
02 мая 2023, 18:15 |
421
4

Сергей ПАЛКИН: «Решение ФИФА стоило Шахтеру 40 млн евро, потеряли игроков»

Клуб боится, что ФИФА продлит свое решение на новый сезон

02 мая 2023, 18:15 |
421
4
Сергей ПАЛКИН: «Решение ФИФА стоило Шахтеру 40 млн евро, потеряли игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Контракт Манора Соломона завершится в декабре

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин опасается, что ФИФА на следующий сезон продлит действие своего Приложения 7, которое позволяет легионерам украинских команд во время войны приостанавливать контракты и уезжать в другой чемпионат.

В итоге контракты легионеров просто подойдут к завершению и клуб потеряет их свободными агентами.

– До того, как ФИФА ввела это Приложение 7, мы много раз пытались связаться с ФИФА, но ответа не последовало. Мы много раз стучали в дверь, но никто не открывал. Когда читаешь и слушаешь выступления президента ФИФА, он всегда говорит, что мы одна футбольная семья. Но именно тогда Украина не входила в нее. Мы были вне этого процесса. Как можно принять решение о внедрении Приложения 7, не консультируясь, не контактируя с наиболее страдающей стороной? С украинским менеджментом не связывались. Они не общались ни с украинской премьер-лигой, ни с украинскими клубами. Они только издали эту статью – и мы потеряли половину команды. Мы потеряли инвестиции на 40 миллионов евро. И насколько я понимаю, сейчас ФИФА хочет продлить это Приложение 7, и мы дополнительно потеряем 40 миллионов евро.

Поэтому мы теряем уверенность в том, что делаем, решительность продолжать инвестировать в украинский футбол, потому что защиты нет. Мы сами. Мы сами стараемся защитить себя. Поэтому есть много вопросов, и нам нужно многое изменить в том, как ФИФА должна реагировать и какое внимание уделять украинским клубам, а также другим большим и малым клубам.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 4
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BUROSTAVOK
Палкіна треба просунити до керівництва ФІФА. Тоді буде справедливість і порядок,і кідалова не буде,як звикли агенти в зговорі з фіфою
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