Сергей ПАЛКИН: «Мне не нравится организация ФИФА. Будем судиться»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин еще раз подтвердил, что клуб будет обращаться в Федеральный суд Швейцарии с иском против ФИФА.

Ранее клуб судился с ФИФА в Спортивном арбитражном суде (CAS) из-за того, что легионерам украинских команд разрешили бесплатно приостанавливать контракты и уезжать в другие чемпионаты. При этом «Шахтер» должен был продолжать выплачивать деньги за трансферы футболистов.

Сейчас клубу закрыть долги помогла продажа Михаила Мудрика.

– Прежде всего, начну с Мудрика, которого мы продали в «Челси». Это помогло нам продолжить работу клуба и вернуть наши долги, потому что ФИФА разрешила нашим игрокам уйти, а клубы продолжали требовать платить за этих игроков. Можете себе представить? Наши кредиторы просят нас платить. Но когда я спорю о том, как можно заплатить, если нет возможности продать этих игроков, они просто исчезли, и у нас идет война, никого это не волнует. Поэтому эти деньги, которые мы получили от продаж Мудрика, помогли нам вернуть эти долги. И, наконец, да, мы подали заявление в суд против ФИФА и CAS. И сразу я понял, что невозможно выиграть дело против ФИФА и CAS, потому что 80% дохода CAS поступает от ФИФА. Совет CAS, представитель ФИФА и глава коллегии в нашем суде были назначены CAS. И председатель была лояльна. И с первой минуты понимаешь, что проигрываешь это дело. И после этого мы решили обратиться в Европейскую комиссию. Мы уже послали туда все документы. И когда мы получим полный пакет нашего дела от CAS, обратимся непосредственно в Федеральный суд Швейцарии.

Поэтому мне не нравится, когда у нас есть такая организация, как ФИФА, которая стоит над всеми. Надо показать всему миру, что нас нужно как-то защищать. Да, сейчас мы боремся сами, но неделю назад мы начали проводить встречи с ECA. Они стали посредниками между ФИФА и украинскими клубами. У нас было две встречи. Я верю, что ECA поможет нам найти решение. Мы находимся в процессе. И неделю назад мы пригласили президента ECA Нассера приехать в Украину, встретиться с украинскими клубами, обсудить наши проблемы. Зачем быть в ассоциации? Для того чтобы помогать друг другу. Если у вас есть проблема, все должны вас поддержать.