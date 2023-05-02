Хосеп ГВАРДИОЛА: «Побьет ли Холанд рекорд Дина? Посмотрим»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд продолжает бить рекорды результативности, а впереди у игрока достижения легенды «Эвертона» Дикси Дина, у которого было 63 гола в сезоне.

«Конечно, такие результаты Холанда являются позитивными для него и для команды. Рекорд Дина? Это достижение установлено очень давно, но любой рекорд однажды будет побит. Сделает ли это Холанд? Я не знаю, посмотрим».

«Но знаю, что в нынешнем сезоне он еще будет забивать. Для нас удивительно то, что он показывает в АПЛ. Для него самого, возможно, ничего удивительного нет», — сказал Гвардиола.

У Холанда 50 голов во всех турнирах нынешнего сезона.