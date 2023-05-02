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  4. Игорь ЛЕОНОВ: «Спорных решений в пользу Днепра-1 станет больше»
Украина. Премьер лига
02 мая 2023, 17:05 |
148
0

Игорь ЛЕОНОВ: «Спорных решений в пользу Днепра-1 станет больше»

Известный тренер – о судействе в УПЛ

02 мая 2023, 17:05 |
148
0
Игорь ЛЕОНОВ: «Спорных решений в пользу Днепра-1 станет больше»
ФК Нива Винница. Игорь Леонов

Известный украинский тренер Игорь Леонов поделился своим мнением по поводу судейства в матчах «Днепра-1»:

– «Днепр-1» в последних пяти матчах пробивал четыре раза с 11-метровой отметки. Это о чем-то свидетельствует?
– Скажу так: как минимум два пенальти были сомнительными в этих матчах «Днепра-1». Иногда арбитры принимали спорные решения в пользу «Днепра-1», и их станет больше.

В оставшихся матчах цена ошибки арбитра возрастает в разы, поэтому хотелось бы, чтобы рефери ответственнее относились к работе и качественно отработали концовку сезона, дали командам определить чемпиона на футбольном поле.

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Игорь Леонов Днепр-1 Украинская Премьер-лига
Источник Террикон
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