Игорь ЛЕОНОВ: «Спорных решений в пользу Днепра-1 станет больше»
Известный тренер – о судействе в УПЛ
Известный украинский тренер Игорь Леонов поделился своим мнением по поводу судейства в матчах «Днепра-1»:
– «Днепр-1» в последних пяти матчах пробивал четыре раза с 11-метровой отметки. Это о чем-то свидетельствует?
– Скажу так: как минимум два пенальти были сомнительными в этих матчах «Днепра-1». Иногда арбитры принимали спорные решения в пользу «Днепра-1», и их станет больше.
В оставшихся матчах цена ошибки арбитра возрастает в разы, поэтому хотелось бы, чтобы рефери ответственнее относились к работе и качественно отработали концовку сезона, дали командам определить чемпиона на футбольном поле.
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