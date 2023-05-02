Испания02 мая 2023, 16:51 |
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ХАВИ: «Ман Сити – лучшая команда мира»
Тренер «Барселоны» считает, что команда Гвардиолы заслужила выиграть требл
02 мая 2023, 16:51 |
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Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы заслуживает выиграть требл в нынешнем сезоне:
«Манчестер Сити» сейчас лучшая команда мира, и команда, которая играет в лучший футбол. Будет справедливо, если они выиграют требл».
Сейчас «Сити» лидирует в АПЛ, в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с «Реалом», а в финале Кубка Англии – с «Манчестер Юнайтед».
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Комментарии 3
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Щодо справедливості, то вона не завжди грає у футбол, та і Реал з МЮ будуть проти, Арсенал також, але від нього вже далеко не все залежить. Хаві звичайно топить за вчителя і проти образчиків Реала і МЮ
Але влетіли Ви юнайтед
Все по делу. По уровню игры МанСити нету равных.
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