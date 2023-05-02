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  4. ХАВИ: «Ман Сити – лучшая команда мира»
Испания
02 мая 2023, 16:51 |
370
3

ХАВИ: «Ман Сити – лучшая команда мира»

Тренер «Барселоны» считает, что команда Гвардиолы заслужила выиграть требл

02 мая 2023, 16:51 |
370
3
ХАВИ: «Ман Сити – лучшая команда мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы заслуживает выиграть требл в нынешнем сезоне:

«Манчестер Сити» сейчас лучшая команда мира, и команда, которая играет в лучший футбол. Будет справедливо, если они выиграют требл».

Сейчас «Сити» лидирует в АПЛ, в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с «Реалом», а в финале Кубка Англии – с «Манчестер Юнайтед».

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Хави Манчестер Сити Пеп Гвардиола
Источник Marca
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Комментарии 3
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andre_lui
Щодо справедливості, то вона не завжди грає у футбол, та і Реал з МЮ будуть проти, Арсенал також, але від нього вже далеко не все залежить. Хаві звичайно топить за вчителя і проти образчиків Реала і МЮ
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0
andre_lui
Але влетіли Ви юнайтед
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0
bzzzzzz
Все по делу. По уровню игры МанСити нету равных.
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-1
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