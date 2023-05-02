ХАВИ: «Ман Сити – лучшая команда мира»

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы заслуживает выиграть требл в нынешнем сезоне:

«Манчестер Сити» сейчас лучшая команда мира, и команда, которая играет в лучший футбол. Будет справедливо, если они выиграют требл».

Сейчас «Сити» лидирует в АПЛ, в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с «Реалом», а в финале Кубка Англии – с «Манчестер Юнайтед».