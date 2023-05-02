Икарди в шаге от перехода в Фулхэм

Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди близок к переходу в «Фулхэм». Об этом сообщают испанские СМИ.

Сумма трансфера составит 12 миллионов евро плюс 3 миллиона возможных бонусов. Эти деньги получит «ПСЖ», которому принадлежат права на 30-летнего аргентинца. За «Галатасарай» он выступает на правах аренды.

В нынешнем сезоне на счету Икарди 15 голов и 8 ассистов в 21 матче за «Галатасарай» во всех турнирах.