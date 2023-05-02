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  4. Икарди в шаге от перехода в Фулхэм
Англия
02 мая 2023, 16:26 |
356
1

Икарди в шаге от перехода в Фулхэм

Форвард покинет «Галатасарай» в конце сезона

02 мая 2023, 16:26 |
356
1
Икарди в шаге от перехода в Фулхэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди близок к переходу в «Фулхэм». Об этом сообщают испанские СМИ.

Сумма трансфера составит 12 миллионов евро плюс 3 миллиона возможных бонусов. Эти деньги получит «ПСЖ», которому принадлежат права на 30-летнего аргентинца. За «Галатасарай» он выступает на правах аренды.

В нынешнем сезоне на счету Икарди 15 голов и 8 ассистов в 21 матче за «Галатасарай» во всех турнирах.

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Мауро Икарди Галатасарай ПСЖ Фулхэм трансферы трансферы АПЛ
Источник Marca
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BUROSTAVOK
Хороший трансфер,Митровичь часто на карточках сидит,треба брати
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