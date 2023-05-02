Англия02 мая 2023, 16:26 |
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Икарди в шаге от перехода в Фулхэм
Форвард покинет «Галатасарай» в конце сезона
02 мая 2023, 16:26 |
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Форвард «Галатасарая» Мауро Икарди близок к переходу в «Фулхэм». Об этом сообщают испанские СМИ.
Сумма трансфера составит 12 миллионов евро плюс 3 миллиона возможных бонусов. Эти деньги получит «ПСЖ», которому принадлежат права на 30-летнего аргентинца. За «Галатасарай» он выступает на правах аренды.
В нынешнем сезоне на счету Икарди 15 голов и 8 ассистов в 21 матче за «Галатасарай» во всех турнирах.
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