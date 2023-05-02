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  4. Кай ХАВЕРЦ: «Все, что могло пойти не так, пошло не так для Челси»
Англия
02 мая 2023, 16:04 | Обновлено 02 мая 2023, 16:05
534
1

Кай ХАВЕРЦ: «Все, что могло пойти не так, пошло не так для Челси»

Хавбек «Челси» – о провальном сезоне команды

02 мая 2023, 16:04 | Обновлено 02 мая 2023, 16:05
534
1
Кай ХАВЕРЦ: «Все, что могло пойти не так, пошло не так для Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц поделился своим мнением по поводу неудачного сезона для «Синих»:

«На самом деле сезон начался относительно спокойно. У нас был шанс вырваться в лидеры чемпионата.

А потом был уволен Томас Тухель… Безусловно, подобное всегда накладывает отпечаток на команду. Мы многого добились с этим тренером, а его уволили столь неожиданно. Всё, что могло пойти не так, пошло не так для нас в этом году.

Теперь мы находимся в тяжёлом положении. Конечно, легко найти оправдания. Я не любитель сваливать всё на кого-то другого. В конце концов, мы все профессиональные футболисты и нам необходимо выигрывать матчи».

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Кай Хавертц Челси
Источник Kicker
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