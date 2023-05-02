Кай ХАВЕРЦ: «Все, что могло пойти не так, пошло не так для Челси»

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц поделился своим мнением по поводу неудачного сезона для «Синих»:

«На самом деле сезон начался относительно спокойно. У нас был шанс вырваться в лидеры чемпионата.

А потом был уволен Томас Тухель… Безусловно, подобное всегда накладывает отпечаток на команду. Мы многого добились с этим тренером, а его уволили столь неожиданно. Всё, что могло пойти не так, пошло не так для нас в этом году.

Теперь мы находимся в тяжёлом положении. Конечно, легко найти оправдания. Я не любитель сваливать всё на кого-то другого. В конце концов, мы все профессиональные футболисты и нам необходимо выигрывать матчи».