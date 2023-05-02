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Англия
02 мая 2023, 16:15 |
316
2

Фрэнк ЛЭМПАРД: «Я выиграл три титула АПЛ, а мог – 5-6. Нужна стабильность»

Наставник уверен, что нельзя постоянно менять тренеров

02 мая 2023, 16:15 |
316
2
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Я выиграл три титула АПЛ, а мог – 5-6. Нужна стабильность»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард убежден, что команде нужна стабильность на позиции тренера, а постоянные смены наставников к успеху не приведут.

«Я был игроком «Челси» в тот момент, когда клуб постоянно менял тренеров. И это непросто для футболистов. Я выиграл три титула АПЛ, а должен был выиграть пять или шесть чемпионств. Я считаю, что клубу очень нужна стабильность, команде нужна стабильность», — сказал Лэмпард.

Нынешний сезон Синие начинали с наставником Томасом Тухелем, затем был назначен Грэм Поттер, а после его увольнения на роль временного тренера пришел Лэмпард.

Ожидается, что с нового сезона наставником будет Маурисио Почеттино.

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Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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Kaftan
Ти вже показував, в останніх 5 матчах. І кого ти з перших хвилин випускаєш?  В тебе як кумовство. Треба спочатку своїх випустити, не важно, в яких вони кондиціях
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+2
BUROSTAVOK
Френк Лемпард не може?Михайло Мудрик допоможе!!!
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-2
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