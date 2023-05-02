Фрэнк ЛЭМПАРД: «Я выиграл три титула АПЛ, а мог – 5-6. Нужна стабильность»

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард убежден, что команде нужна стабильность на позиции тренера, а постоянные смены наставников к успеху не приведут.

«Я был игроком «Челси» в тот момент, когда клуб постоянно менял тренеров. И это непросто для футболистов. Я выиграл три титула АПЛ, а должен был выиграть пять или шесть чемпионств. Я считаю, что клубу очень нужна стабильность, команде нужна стабильность», — сказал Лэмпард.

Нынешний сезон Синие начинали с наставником Томасом Тухелем, затем был назначен Грэм Поттер, а после его увольнения на роль временного тренера пришел Лэмпард.

Ожидается, что с нового сезона наставником будет Маурисио Почеттино.