Гари НЕВИЛЛ: «У Холанда реализация Кейна, мощь Руни и энергия Роналдо»

Легендарный английский защитник Гари Невилл поделился своим мнением по поводу форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда:

«У Холанда реализация Гарри Кейна и мощь Уэйна Руни, он невероятен. Даже что-то от Роналдо, та энергия, которая была у бразильца, когда он делал взрывной рывок. Холанд – это все равно что четыре игрока в одном лице.

В течение сезона многие, включая меня, задавались вопросом: действительно ли Пепу нужен такой игрок? Временами это выглядело немного нецелесообразно из-за того, как Пеп любит играть.

Но, похоже, гармония пришла в нужный момент сезона, когда его реализация вносит гораздо больший вклад, чем идеальная игра всех остальных».