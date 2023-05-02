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  4. Гари НЕВИЛЛ: «У Холанда реализация Кейна, мощь Руни и энергия Роналдо»
Англия
02 мая 2023, 15:31 |
138
0

Гари НЕВИЛЛ: «У Холанда реализация Кейна, мощь Руни и энергия Роналдо»

Легендарный защитник – о форварде «Манчестер Сити»

02 мая 2023, 15:31 |
138
0
Гари НЕВИЛЛ: «У Холанда реализация Кейна, мощь Руни и энергия Роналдо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

Легендарный английский защитник Гари Невилл поделился своим мнением по поводу форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда:

«У Холанда реализация Гарри Кейна и мощь Уэйна Руни, он невероятен. Даже что-то от Роналдо, та энергия, которая была у бразильца, когда он делал взрывной рывок. Холанд – это все равно что четыре игрока в одном лице.

В течение сезона многие, включая меня, задавались вопросом: действительно ли Пепу нужен такой игрок? Временами это выглядело немного нецелесообразно из-за того, как Пеп любит играть.

Но, похоже, гармония пришла в нужный момент сезона, когда его реализация вносит гораздо больший вклад, чем идеальная игра всех остальных».

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Эрлинг Холанд Гари Невилл Манчестер Сити Гарри Кейн Уэйн Руни Роналдо
Источник Sky Sports
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