Роберто МАРТИНЕС: «Роналду – важный игрок в раздевалке»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подчеркнул важность Криштиану Роналду для команды:

«Роналду – важный игрок и человек в раздевалке. Он играет на ключевой позиции и является нападающим, который может определить судьбу матча.

Роналду – игрок с уникальным опытом. Кроме него нет игроков, которые провели 198 матчей за сборную. Для нас это очень важно. Не думаю, что по игроку с таким опытом нужно как-то тренерское решение.

Все решает сам футбол. Я принимаю решения ради блага команды, но в итоге все определяется футболом. По моему мнению, Криштиану сыграл крайне положительную и важную роль в стартовых матчах, поэтому необходимо продолжать работать с таким же подходом к делу».