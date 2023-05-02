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  4. Роберто МАРТИНЕС: «Роналду – важный игрок в раздевалке»
Чемпионат Европы
02 мая 2023, 15:11 |
223
0

Роберто МАРТИНЕС: «Роналду – важный игрок в раздевалке»

Тренер сборной Португалии – о форварде команды

02 мая 2023, 15:11 |
223
0
Роберто МАРТИНЕС: «Роналду – важный игрок в раздевалке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес подчеркнул важность Криштиану Роналду для команды:

«Роналду – важный игрок и человек в раздевалке. Он играет на ключевой позиции и является нападающим, который может определить судьбу матча.

Роналду – игрок с уникальным опытом. Кроме него нет игроков, которые провели 198 матчей за сборную. Для нас это очень важно. Не думаю, что по игроку с таким опытом нужно как-то тренерское решение.

Все решает сам футбол. Я принимаю решения ради блага команды, но в итоге все определяется футболом. По моему мнению, Криштиану сыграл крайне положительную и важную роль в стартовых матчах, поэтому необходимо продолжать работать с таким же подходом к делу».

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Роберто Мартинес сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду
Источник O Jogo
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