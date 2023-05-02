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  4. Снигур успешно стартовала на турнире ITF в Испании
ITF
02 мая 2023, 14:46 |
169
0

Снигур успешно стартовала на турнире ITF в Испании

Украинка обыграла Хелен Пелликано

02 мая 2023, 14:46 |
169
0
Снигур успешно стартовала на турнире ITF в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур с победы стартовала на хардовом турнире ITF в Тосса дель Мар (Испания). Первая сеяная украинка в трех сетах обыграла представительницу Мальты Хелен Пелликано.

1-й раунд

Дарья Снигур (Украина, 1) – Хелен Пелликано (Мальта) – 6:1, 4:6, 6:1

В втором раунде Снигур сыграет с победительницей матча между испанкой Люсией Кортес Льоркой и румынкой Ариной Василеску.

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Источник Sport.ua
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