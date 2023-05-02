Снигур успешно стартовала на турнире ITF в Испании

Украинская теннисистка Дарья Снигур с победы стартовала на хардовом турнире ITF в Тосса дель Мар (Испания). Первая сеяная украинка в трех сетах обыграла представительницу Мальты Хелен Пелликано.

1-й раунд

Дарья Снигур (Украина, 1) – Хелен Пелликано (Мальта) – 6:1, 4:6, 6:1

В втором раунде Снигур сыграет с победительницей матча между испанкой Люсией Кортес Льоркой и румынкой Ариной Василеску.