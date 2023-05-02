ITF02 мая 2023, 14:46 |
169
0
Снигур успешно стартовала на турнире ITF в Испании
Украинка обыграла Хелен Пелликано
02 мая 2023, 14:46 |
169
0
Украинская теннисистка Дарья Снигур с победы стартовала на хардовом турнире ITF в Тосса дель Мар (Испания). Первая сеяная украинка в трех сетах обыграла представительницу Мальты Хелен Пелликано.
1-й раунд
Дарья Снигур (Украина, 1) – Хелен Пелликано (Мальта) – 6:1, 4:6, 6:1
В втором раунде Снигур сыграет с победительницей матча между испанкой Люсией Кортес Льоркой и румынкой Ариной Василеску.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 мая 2023, 12:20 9
Олег Владимирович награжден за исторический вклад в развитие украинского футбола
Снукер | 02 мая 2023, 00:51 3
Впервые трофей чемпионата мира завоевал игрок из неостровной Европы
Теннис | 02.05.2023, 13:54
Баскетбол | 01.05.2023, 15:36
Футбол | 01.05.2023, 16:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.04.2023, 12:12 33
30.04.2023, 09:16 4
01.05.2023, 19:51 17
01.05.2023, 08:59 9
01.05.2023, 20:06 3
30.04.2023, 20:59 4
01.05.2023, 23:19 6
30.04.2023, 20:30 19